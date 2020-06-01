Normalleşmenin ilk gününde yoğunluk yaşandı Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kıraathaneler, yeni normalleşmenin ilk gününde açılırken yaşanan yoğunluk nedeniyle tedbirlerin aksatıldığı görüldü.

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kıraathaneler, yeni normalleşmenin ilk gününde açılırken yaşanan yoğunluk nedeniyle tedbirlerin aksatıldığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan işletmelerden biri olarak öne çıkan kıraathaneler, açıklanan normalleşmenin ilk gününde açıldı. Eskişehir'de uzun bir aradan sonra kapılarını açan kıraathanelerde yoğunluk yaşandı. Maske ve hijyen kurallarını uygulamaya çalışan işletmelerde, yaşanan yoğunluk nedeniyle yer yer sosyal mesafe kurallarının aksaması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA