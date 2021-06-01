NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI
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NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kahvehaneler, bu sabah kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kahvehaneler, bu sabah kapılarını yeniden müşterilerine açtı. Saat 07.00'de açılıp, saat 21.00'de kapanacak olan kahvehanelerde günün ilk ışıklarıyla çaylar demlendi.

Ataşehir'de de günler sonra kapılarını açan kahvehaneler, ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler, günler sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kahvehaneci Zekeriya İleri, Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Giriş ve çay ocağının olduğu yerde dezenfektanlarımız mevcut. Müşterilerimizi, HES kodunu sorarak içeri alıyoruz diye konuştu. Arkadaşlarıyla çay içmeye gelen Kadir Sait de Çay tiryakisi olarak geldik kahvehaneye, ilk çayımızı içiyoruz. Açıldığına memnunuz diye konuştu.

NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI
NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI
NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI
NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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