NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI
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NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI

NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDIHaber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- İSTANBUL'da yeni normalleşmenin ilk günü alınan kararlarla birlikte kahvehaneler kapılarını açtı.

NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI
01.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:30

NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜNDE KAHVEHANELER AÇILDI

Haber-  Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- İSTANBUL'da yeni normalleşmenin ilk günü alınan kararlarla birlikte kahvehaneler kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul'da kahvehaneler kapılarını açtı. Ataşehir'de  80 gün sonra kapılarını açan kahvehaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti. 

İşletmeci Zekeriya İlerli, 'Günler sonra kahveler açıldı, çok memnun oldum. Kurallara uygun olarak açtık,sosyal mesafe kuralı uyuyoruz. Giriş ve çay ocağının olduğu yerde kolonyamız da hazır. Yalnız oyun olmayınca şimdilik müşterimiz az' diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte çayını içmeye gelen Ömer Tokgöz, 'Kahve kültürüne alışık bir millet olduğumuz için çok zor geçti. İnsanlar bundan sonra inşallah sosyal mesafe kuralına ve diğer tedbirlere uyarlar' diye konuştu.


Kaynak: DHA

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