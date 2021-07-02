Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kademeli normalleşmenin ilk gecesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da kademeli normalleşmenin ilk gecesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Baraj Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında otopark meselesinden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kafe çalışanı F.Y. tabancayla ateş ederek, karşı taraftan Ö.F.Y.'yi (24) karnından ağır bir şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli F.Y. ile birlikte F.K. ve O.U. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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