Normalleşmenin ilk cumasında vatandaşlar camilere akın etti

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir devam eden kısıtlamanın sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir devam eden kısıtlamanın sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Camiler doldu taştı, cemaat bahçede seccadelerini sererek cuma namazlarını eda etti.

Pandemi nedeniyle aylardır süre gelen kısıtlamaların son bulması ve 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle sürecin ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar cami bahçesine seccadelerini sererek cuma namazlarını eda ettiler. Camilerde uzun süredir devam eden bir metre mesafe kuralı ise normalleşme sürecinde de bozulmayarak cemaat arasında mesafe bırakılıp seccadeler serildi ve cuma namazı kılındı.

Namaz bittikten sonra uzun süredir kısıtlamaya sebep olan virüsün bir an önce bitmesi ve normalleşme sürecinin kalıcı olması için dua eden Müslümanlar, hem kendileri hem de tüm insanlık için iyilik ve sabır diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı