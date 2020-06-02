Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
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Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da kontrollü normalleşme dönemine geçildi.

Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
02.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:12

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 1 Haziran'da kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından olan Taksim Meydanı'nda uzun süredir sessizlik hakimdi. 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesinin ikinci gününde, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Görüntülerde İstiklal Caddesi'nde gezen vatandaşların çoğunlukla maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

"Ben sürekli buradayım insanlar kurallara çok dikkat etmiyor"

İnsanların kurallara uymadığını söyleyen Nazım Aktaş, "Pandemi bitmedi şu anda. Ben sürekli buradayım insanlar kurallara çok dikkat etmiyor. Vatandaşlar maske takmıyor sosyal mesafeye dikkat etmiyor" dedi.

"Sağlığımız açısından sıkıntılı bir durum kesinlikle kurallara dikkat edilmiyor"

İstiklal Caddesi'nin kalabalık olduğunu belirten Halil İbrahim Sağlam, "Kalabalık var ama insanlarda yeme içme hiçbir şey yok. Sadece caddeye akın ediyorlar. İş yok şu anda o yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Sağlığımız açısından sıkıntılı bir durum kesinlikle kurallara dikkat edilmiyor" şeklinde konuştu.

"Tedbiri elden bırakmadıkça bence sıkıntı yok"

Kurallara uyuduktan sonra sorun olmayacağını belirten Burhan Kanbur, "Tedbiri elden bırakmadıkça bence sıkıntı yok. Burada güvenlik çok sıkı, dikkat ediliyor ama toplu taşımalar sıkıntı. Güvenlikler ellerinden geleni yapıyor ama insanların biraz bilinçli olması lazım. İnsanlar da sıkıldı sokağa çıkma kısıtlamalarında hep evde kalıyorlar. Ama dikkatli olunması lazım bakın bayan arkadaşlarımız takmamış maske" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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