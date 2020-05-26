Normalleşme takvimi ve tarihleri! Normalleşme plan takvimi belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Dört aşamalı normalleşme takvimi haberleri!
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Normalleşme takvimi ve tarihleri! Normalleşme plan takvimi belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Dört aşamalı normalleşme takvimi haberleri!

Koronavirüs nedeniyle uygulamaya sokulan tedbirler yavaş yavaş kaldırılmaya başladı. Normalleşme takvimi ile yaşanan süreç planlı bir düzene alınırken vatandaşlar normalleşme plan takvimi belli oldu mu, sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu ve normalleşme takvimi tarihleri gibi haberleri merak ediyor.

Normalleşme takvimi ve tarihleri! Normalleşme plan takvimi belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Dört aşamalı normalleşme takvimi haberleri!
26.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:59

11 Mayıs itibariyle koronavirüs sürecinde normalleşme adımları atılmış ve tedbirlerde bir takım esneklikler hayata geçirilmişti. Normalleşme takvimi ve tarihleri konusunda yapılan açıklamalarla vatandaşların merak ettiği normalleşme plan takvimi belli oldu mu ve sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu gibi sorular yanıtlarını buldu.

2020 KORONAVİRÜS NORMALEŞME TAKVİMİ TARİHLERİ

Birinci aşama, 11 Mayıs 2020

İkinci aşama, 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Üçüncü aşama, 1 Eylül-31 Aralık 2020

Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandığı ifade ediliyor.

Normalleşme takvimi ve tarihleri! Normalleşme plan takvimi belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Dört aşamalı normalleşme takvimi haberleri!

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Pandemi süreci ile ilgili toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları olacağı da ifade edilyor.

25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

HANGİ UYGULAMA NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Uzmanların yaptığı toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor. Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.

Plan dahilinde edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

Normalleşme takvimi ve tarihleri! Normalleşme plan takvimi belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Dört aşamalı normalleşme takvimi haberleri!

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

65 YAŞ ÜSTÜNE MARKET YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Pandemi sürecinde en riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok merak edilen konuların başında geliyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek.

Edinile bilgilere göre 65 yaş üstüne marketler, AVM'ler ve toplu taşıma araçlarının yasaklanarak, kısmi serbesti gündeme gelmesi. İzin günlerinin sayısı arttırılabilecek, araba kullanmalarına veya kurallara uyarak çalışmalarına izin verilebilecek.

Normalleşme takvimi ve tarihleri! Normalleşme plan takvimi belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Dört aşamalı normalleşme takvimi haberleri!

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

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SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

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