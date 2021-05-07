Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde
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Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde

Normalleşme takvimi hazırlanıyor, öncelik turizmde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi.

Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Yaz sezonunun etkisiyle öncelik turizm sektörüne verilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tam kapanmayla vaka sayılarının 10 binlerin altına inmesi, 17 Mayıs sonrasında devam edecek tedbirlerle de 5 binin altına çekilmesi hedefleniyor. 1 Haziran'dan itibaren turist trafiğinin açılması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon güvenli turizm sertifikasıyla hizmet veren Türkiye, daha iyi bir performans sergilemişti. Bu sezon 'Güvenli Turizm Sertifikası' almayan tesisler hizmet veremeyecek. Bütün oteller, virüs tedbirleri çerçevesinde açılacak. Kapasitelerin düşürülmesi, otelde PCR testi, açık büfeden menülü uygulamaya geçilmesi, SPA'ların kapatılması gibi tedbirler alınacak. Havaalanları ve transfer hizmetlerinde de tedbirler gevşetilmeyecek.

ENGELLER KALKACAK

Vakalardaki artış nedeniyle Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurmuş, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler seyahat uyarısı yapmıştı. Vakaların düşmesiyle bu ülkelerden rezervasyonların artması bekleniyor. Hem Türkiye'de hem bu ülkelerde aşılanmanın hızlanması da turizmin önündeki engelleri kaldıracak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Rusya, Almanya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla temas halinde. Turizm acenteleriyle de görüşmeler sürüyor. Tanıtım çalışmaları ve kampanyalar yürütülecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu PCR testi uygulamasını, 15 ülke için kaldırdığını duyurdu. Bunun da gelişleri rahatlatacağı düşünülüyor.

TALEPLER EGE - AKDENİZ

Yurt dışı rezervasyonlarda haziran sonrasında ciddi yükseliş görülüyor. Acentelere eylül ortasına kadar devam edecek şekilde konaklama talepleri gelmeye başladı. Yoğun olarak Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Mayıs ortasından itibaren önce İran uçuşlarında hareketlenme olacak. Seyahatlerin açılmasıyla da Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelişler artacak. İlk hedef 20 milyonu aşkın yabancı turist ve 20 milyar doların üzerinde gelir.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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