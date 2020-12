Normalleşme takvimi: 15 Ocak'ta yasaklar kalkıyor mu? 2. yeni normal ne zaman başlıyor?

Normalleşme takvimi, ikinci yeni normal ve yasaklar hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

YENİ NORMAL NEDİR?

Hazırlık çalışmaları sürdürülen normalleşme planında bazı kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesinin planlanmasına karşın sosyal mesafe ve maske ile hijyen önlemlerinin; salgın Türkiye ve dünyada tümüyle etkisini yitirene kadar veya etkili bir aşı bulunana kadar "yeni normal" olarak kabul edileceği belirtiliyor.

NORMALLEŞME TAKVİMİ: 15 OCAK'TA YASAKLAR KALKIYOR MU?

3 aşamalı geçiş planı Mart- Nisan aylarında şu şekilde planlanmışmıştı:

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri esas olmakla birlikte, salgın nedeniyle kademeli olarak uygulamaya konulan kısıtlamaların yine kademeli şekilde kaldırılması düşünülüyor.

Bu kapsamda 3 aşamalı bir takvim öngörülüyor.

Buna göre normalleşmeye dönük ilk adım 28 Mayıs-18 Haziran'ı kapsayacak şekilde planlanıyor.

Bir anlamda "deneme süreci" olarak görülen bu dönemde, daha çok turizm sektörüne dönük kısıtlamaların kaldırılması, sınırlı olarak şehirler arası uçuşlara izin verilmesi düşünülüyor.

Salgının yayılma hızında bir artış olmaması halinde ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamada 30 büyükşehirde seyahat kısıtlamasının kaldırılması, kafe, restoranların açılması, salgının kontrol altına alındığı ülkelerden başlamak üzere uluslararası uçuşların başlaması dahil bir dizi alanda normalleşme hedefleniyor.

Takvimin üçüncü aşamasını da örgün eğitimin yeniden başlayacağı ve yaşamın normale döneceği Eylül-31 Aralık dönemi oluşturuyor. Ancak bu takvimleme, "Her şeyin iyiye gideceği" senaryosuna göre yapılıyor ve virüsle ilgili "ikinci dalga" riski görülmesi halinde her an revize edilebilecek.

15 OCAK'TA YASAKLAR KALKIYOR MU?

Kafeler ve restoranların 15 Ocak'ta yeni normal ile açılacağına dair iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kafelerin, restoranların açılması hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılmadı ancak yeni normal çerçevesinde açılması bekleniyor.