Normalleşme süreciyle sosyal tesisler kapılarını açtı Haziran ayı ile alınan yeni normalleşme kararlarından sonra, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri ile belediyelere ait olan sosyal tesisler tekrar hizmet vermeye başladı.

Haziran ayı ile alınan yeni normalleşme kararlarından sonra, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri ile belediyelere ait olan sosyal tesisler tekrar hizmet vermeye başladı.

Tuzla Belediyesine ait olan sosyal tesislerde maske, sosyal mesafe ve dezenfekte çalışmalarıyla hizmete açıldı.Belediye, ekonomik fiyatlarına, güvenilir ve kaliteli hizmet politikasıyla tasarlandığına dikkat çektiği tesislerde balıktan köfteye, sulu yemeklerden tatlılara kadar birçok lezzetin müşterilerin beğenisine sunulduğunu hatırlattı.

"HER GÜN BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLADIK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,"Misafirlerimizin aileleriyle ve sevdikleriyle dört mevsim keyifli zaman geçirdikleri sosyal tesislerimizde her gün binlerce kişiyi ağırlıyoruz" dedi ve ekledi: "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Tesislerimizin hiçbirinde kar amacı gütmüyoruz. Bizim tek amacımız sosyal tesislerimizde uygun fiyatla en iyi hizmeti sunabilmek. Tuzla Belediyesi'nin kendi imkan ve olanaklarıyla işletilen sosyal tesislerimizin her birinde, herkes için eşit ve en iyi hizmet kalitesini sunmaya çalışıyoruz. Yeni normalleşme sürecinde aldığımız güçlü tedbirlerle hemşerilerimizi sosyal tesislerimize bekliyoruz"

Tuzla Belediyesi Sosyal Tesislerinde 2019 yılında 1 milyonu aşkın misafir 140 kişilik kadroyla ağırlandı.

Kaynak: DHA