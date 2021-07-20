Normalleşme süreciyle camiler bayram namazında doldu taştı

Normalleşme süreciyle birlikte Kurban bayramını memleketlerinde geçiren vatandaşlar bayram namazını huşu içerisinde eda ettiler.

Normalleşme süreciyle birlikte Kurban bayramını memleketlerinde geçiren vatandaşlar bayram namazını huşu içerisinde eda ettiler. Afyonkarahisar'ın köylerinde kurban ibadeti öncesi vatandaşlar köy camiinde bayram namazını kıldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatili için memleketlerine gelen vatandaşlar ilk olarak köy camilerinde bayram namazlarını kıldılar. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı bin 400 nüfuslu Derbent köyünde gurbetçilerin ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan köylülerin memleketlerine dönmesiyle birlikte köy camileri doldu taştı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan bayram namazının ardından köy imam hatibi tarafından hutbe okunarak dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı