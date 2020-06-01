Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası normalleşme sürecinin ilk gününde Şirinevler'de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası normalleşme sürecinin ilk gününde Şirinevler'de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için yollara döküldü. Normalleşme süreci kapsamında yavaş yavaş yasaklar kalkarken bu durum İstanbul'da trafiğe yansıdı. Normalleşme adımlarının başladığı 1 Haziran'da yağmurun da etkisiyle iyice sıkışan trafik Şirinevler'de havadan görüntülendi. Trafiğin hem Edirne yönünde hem de Ankara yönünde oldukça yoğun olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İHA