Normalleşme sürecinin ilk gününde çayları ücretsiz servis etti
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Normalleşme sürecinin ilk gününde çayları ücretsiz servis etti

Korona virüs önlemleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde Kocaeli'de kapılarını yeniden açan bir dernek lokalinde, sürecin hayırlı olması adına ilk gün müşterilere çaylar ücretsiz servis edildi.

Normalleşme sürecinin ilk gününde çayları ücretsiz servis etti
01.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:56

Korona virüs önlemleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde Kocaeli'de kapılarını yeniden açan bir dernek lokalinde, sürecin hayırlı olması adına ilk gün müşterilere çaylar ücretsiz servis edildi.

Korona virüs nedeniyle çalışmalarına ara verilen lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve kahvehaneler, normalleşme süreci kapsamında alınan karar ile ülke genelinde alınan kararla bugün itibariyle yeninden vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir kıraathane işletmecisi ise ilk günde müşterilerine çayları ücretsiz ikram ederek yeniden çalışmaya başlamalarının hayırlı olmasını diledi. Dernek lokali işletmecisi Recep Kaçar, kendisine para uzatan müşterilerine ise çayların ücretsiz olduğunu söyledi.

"Bugün çaylarımızı müessesemizin ikramı olarak yapıyoruz"

Yaklaşık 3 ay sonra yeniden hizmete başladıklarını ifade eden lokal işletmecisi Recep Kaçar, "Bu süreçteki sıkıntıları toplum olarak hep beraber yaşadık. Bugün Bismillah dedik inşallah. Bu süreçte ilk gün için çayları ikram olarak düşünüyoruz. Gelen müşterilerimize alıştırma olarak bugün çaylarımızı müessesemizin ikramı olarak yapıyoruz. İnşallah tez zamanda bu sıkıntılı günleri hep beraber atlatırız" dedi.

"Yüzde 50 gibi eksilme muhakkak yaşayacağız"

İşlerde eskisi gibi bir yoğunluk olmayacağını söyleyen Kaçar, "En azından bir yüzde 50 gibi eksilme muhakkak yaşayacağız. Bu durumun yaklaşık 1 sene gibi bir süreci alacağını düşünüyorum. Yıllardır bu işle meşgulüm. İlk defa böyle bir sıkıntı, buhran yaşıyoruz. İnşallah tez zamanda Mevla'm kurtulmamızı nasip eder.

Bardaklar makinede çamaşır suyu ile dezenfekte ediliyor

Bir diğer kıraathane işletmecisi Ahmet Gün ise gün içerisinde bardakların çamaşır suyu ve deterjan ile sürekli dezenfekte edildiğini ifade ederek, "İş yerimizi açtık. Eskiden farkı gelen müşterilerimizi sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz. Onlar da sağ olsunlar pek kırmıyorlar bizi ama bazı sıkıntılar oluyor illaki beraber oturdukları için. Mesafe korunmaması konusunda korkumuz var, tekrar kapatırız diye. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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