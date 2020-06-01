Normalleşme sürecinin başlamasıyla Tarihi çarşı'da yoğunluk yaşanıyor
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla Tarihi çarşı'da yoğunluk yaşanıyor

Normalleşme sürecinin başlamasıyla Tarihi çarşı'da yoğunluk yaşanıyor Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte kalkan kısıtlamalarla eski cıvıl cıvıl görüntülerine...

01.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:02

Normalleşme sürecinin başlamasıyla Tarihi çarşı'da yoğunluk yaşanıyor

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte kalkan kısıtlamalarla eski cıvıl cıvıl görüntülerine yeniden kavuştu.

Maskelerini takan vatandaşlar tarihi kültür yolu, Gaziler Caddesi, Bakırcılar ve Almacı pazarı çarşısı başta olmak üzere kentin birçok yerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaş yoğunluğunun yanı sıra kent trafiğinde de yoğunluk oluşurken ambulans ve itfaiyelerde trafikte hareket etmekte zorlandığı görüldü. Termometrelerin öğlen saatlerinde 38 dereceyi bulduğu kentte uzun süre sonra yeniden müşterileri ile buluşan dönerciler aldıkları tedbirler ile müşterilerini ağırladı.

Caddelerde ise bazı gençler akrobatik hareketler yaparak o anları sosyal medya hesapları için kaydetti.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla Tarihi çarşı'da yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İHA

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