Normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası otobüs seferleri başladı- Kısıtlamanın...
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası otobüs seferleri başladı- Kısıtlamanın...

Kısıtlamanın kalkmasıyla şehirler arası otobüs seferleri başladı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlamanın kalkmasıyla ilk otobüs seferleri yapılmaya başlandı.

01.06.2020 01:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:43

Kısıtlamanın kalkmasıyla şehirler arası otobüs seferleri başladı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlamanın kalkmasıyla ilk otobüs seferleri yapılmaya başlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda şehirler arası seyahate de bir süreliğine kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecine yönelik açıklamalarının ardından şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle sona ereceği ifade edilmişti. Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da vatandaşlar otobüs terminallerine yöneldi ve uzun bir aradan sonra tekrar şehirler arası otobüs seferleri yapılmaya başlandı. Kısıtlamanın sona erdiği saat 24: 00 itibariyle İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Otogar'da yoğunluk yaşandı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası otobüs seferleri başladı- Kısıtlamanın...

Kaynak: İHA

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