Normalleşme sürecinde Tokat kebabına yoğun ilgi Normalleşme sürecinde Tokat kebabına yoğun ilgi Türkiye'de normalleşme sürecinde restoranların açılmasıyla birlikte Tokatlılar, kente özgü 3 asırlık lezzet olan kebabın tadına bakma imkanı buldu.

Normalleşme sürecinde Tokat kebabına yoğun ilgi

TOKAT - Türkiye'de normalleşme sürecinde restoranların açılmasıyla birlikte Tokatlılar, kente özgü 3 asırlık lezzet olan kebabın tadına bakma imkanı buldu.

Korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan lokantaların aylar sonra hizmet vermeye başlaması ile birlikte Tokatlılar özledikleri lezzetle buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren kebapçılar, özel ocaklarda pişirilen kebabı müşterilerine servis etti. Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı hasretini gideren vatandaşlar 'Tokat kebabı bir aşktır' dedi. Kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsakların şişlere takılarak özel ocaklarda dikey olarak pişirilerek yapılan Tokat kebabının porsiyonu 60, kilogramı ise 240 liradan satılmaya başladı.

38 yıldır kebapçılık yapan 59 yaşındaki Abdullah Kışlalı, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay kapalı olan lokantalarının kapıların açtıklarını söyledi. Tokat kebabı özlemi çekenlerin bu lezzetin tadına bakma imkanı bulduğunu ifade eden Kışlalı, "Lokantamızda sosyal mesafeye göre masalarımızı ayarladık. Korona virüse karşı önlemlerimizi alarak kebap servisimizi maske ve eldiven kullanarak servis ediyoruz. Tokat kebabı bir aşktır" dedi.

Korona virüsün fiyatları çok fazla etkilemediğini ifade eden Kışlalı, Tokat kebabının porsiyonun 5 lira zamlanarak 60 lira olduğunu belirterek, "1 kilogram kebap 8 şişten oluşuyor, yaklaşık 1.5 kiloya yakın et kullanıyoruz. Kebabın kilogram fiyatı 240 lira. Kebabın fiyatı geçen yıl altın gramı ile hemen hemen aynı idi. Şuanda altının gramı 1.5 kilo kebap fiyatına denk geliyor" diye konuştu.

18 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise Tokat kebabının en büyük özelliğinin şişe takılan et ve sebzelerin dikey olarak takılarak pişirildiği özel ocakları olduğunu kaydetti. 20-25 dakika da pişirilerek servise hazır hale getirilen kebabın kuzu etinden yapıldığını belirten Dündar, yaklaşık 2.5 aylık sürenin ardından gösterilen yoğunluktan memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA