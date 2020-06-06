Normalleşme sürecinde nikahlar kıyılmaya başlandı Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci ile beraber evlenmek isteyen çiftler de düğün hazırlıklarını hızlandırdı.

Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreci ile beraber evlenmek isteyen çiftler de düğün hazırlıklarını hızlandırdı.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde 2 çiftin nikahını kıydı.

1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle beraber yuva kurmak isteyen çiftler düğün hazırlıklarını hızlandırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da komşularını mutlu gününde yalnız bırakmamak için 2 çiftin nikahını kıydı. Sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli olarak gerçekleştirilen nikah törenlerinde Başkan Akpolat ilk önce Meral İslamoğlu ve Volkan Aysel çiftinin mutluluklarına şahitlik ederek nikahlarını kıydı. Pandemi sonrasında ilk defa nikah kıydığını söyleyen Başkan Akpolat evlilik cüzdanını evin reisine veriyorum diyerek geline uzattı. Başkan Rıza Akpolat, "Aile cüzdanını evin reisine takdim edeceğim, damat bey biliyor evin reisi deyince elini uzatmadı. İmza attığınız bu kalemi de sizlere hediye ediyorum. Bir ömür boyu bugünün hatırasını taşımanız dileğiyle size bir ömür boyu mutlu sağlıklı yıllar diliyorum" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat daha sonra Ezel Soptar ve Ari Deni Tunyuzoğlu çiftinin nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar diledikten sonra burada da evlilik cüzdanını "evin reisine veriyorum" diyerek geline uzatması salondakilerin takdirini topladı.

Kaynak: DHA