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Normalleşme sürecinde mali durumu yönetmek için 5 yöntem

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, koronavirüs salgını sonrasında mali durumu daha kolay yönetmek için pratik ipuçlarını paylaştı.

Normalleşme sürecinde mali durumu yönetmek için 5 yöntem
18.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:04

ENDİŞENİN BÜTÇENİZİ YÖNETMESİNE İZİN VERMEYİN

Normalleşme süreci bir çok soruyu beraberinde getiriyor. Hayatın normalleşmesine yönelik adımlar atılsa da, endişeler sürüyor. Bu dönemde salgınla ilgili devam eden endişelerin ve psikolojiyi etkileyen olumsuz haber trafiğinin bütçenizi yönetmesine izin vermeyin. Ayrıca bu dönemde de mümkün olduğunca az borçlanmaya özen gösterin.

MALİ DURUM TABLOSU OLUŞTURUN

Mali durumu bir gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, koronavirüs salgını sonrasında da daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmanızı sağlayacaktır. Gelirinizi ve harcamalarınızı net bir şekilde görmek ve kolayca takip edebilmek için aylık bir mali durum tablosu oluşturun.

İHTİYAÇLAR LİSTESİ HAZIRLAYIN

İhtiyaçlar listesi hazırlamanın, her zaman mevcut bütçenin en kolay ve verimli şekilde yönetilmesini sağladığını unutmayın. Oluşturduğunuz ihtiyaçlar listesine sadık kalın ve yalnızca ihtiyacınız olanı satın alın. Bir şeyleri yalnızca indirimde oldukları için satın almaktan kaçının. Yalnızca birincil ihtiyaçlara yönelik harcamalara ağırlık verin.

HAFTADA BİR KEZ ALIŞVERİŞ YAPIN

Günlük hayatın normalleşmeye başlamasının getirdiği psikolojik rahatlamayla birlikte uzun süredir uğramadığınız mağazalara, alışveriş noktalarına gitmek istemeniz oldukça insani bir istek. Ancak mümkünse normalleşme sonrasındaki ilk dönemlerde haftada bir kez alışveriş yapın. Mağazalara her gün veya haftada birkaç kez uğramanızın daha fazla harcama yapma eğilimi getireceğini unutmayın.

SÜRECİN DEVAM ETTİĞİNİN BİLİNCİNDE OLUN

Hayatın normalleşmesine yönelik adımlar atılsa da, sürecin devam ettiğinin bilincinde olun. Koronavirüs salgınının gelecek günlerde neler getireceği konusunda bilinmezliğini koruduğunu unutmayın. Birikim yapmak, bu gibi kritik dönemlerin kolayca atlatılmasını sağladığından, eğer mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymaya çalışın.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

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