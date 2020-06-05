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Normalleşme sürecinde kuru kayısı ihracatında atak beklentisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatı sekteye uğramayan Malatya kayısısına normalleşme sürecine adım atan birçok ülkeden yoğun talep bekleniyor.

Normalleşme sürecinde kuru kayısı ihracatında atak beklentisi
05.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatı sekteye uğramayan Malatya kayısısına normalleşme sürecine adım atan birçok ülkeden yoğun talep bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip bulunan ve "Dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü Malatya kayısısı, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

Malatya kayısısından yılın 4 ayında 33 bin tonluk ihracat gerçekleştirilerek 87 milyon 501 bin dolar gelir elde edildi.

Kovid-19 sürecinde ihracatı süren Malatya kayısısına normalleşme süreciyle daha da çok talep bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Özcan, "Salgında insanların hayatlarını sürdürebilirliğini devam ettirmesinin en önemli şeyi tarımdı. Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kovid-19 salgını başladığında dünyanın tamamının örnek alacağı bir krizi yönetti. Türkiye, çok az hasarla bu krizden kurtulmayı başardı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomideki daralmayı en aza indirecek kararlar alındı"

Özcan, pandemi sürecinin ekonomik daralma yaşatabileceğini dile getirerek, ülkede ekonomideki daralmayı en aza indirecek kararların alındığını ifade etti.

"Bunun en başında tarım sektörü geliyordu." diyen Özcan, şöyle konuştu:

"Bizi en çok ilgilendiren ve her seferde talepte bulunduğumuz, sorunlarımızı aktardığımız dönem başlamıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanımız ile kurmuş olduğu ilişkilerle tarımın sürdürebilirliğini aksatmamak için problemlerimiz Cumhurbaşkanımıza ulaştı ve her seferinde çözüldü."

"Yoğun talep bekliyoruz"

Türkiye ve Malatya'nın önemli tarım ürünlerinden kuru kayısı ihracatında Kovid-19 sürecinde hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde, tatillerde (ihracatçıların) çalışmalarının önünü açtık. Bir taraftan tarım üretim yapan üreticiler ve çiftçilerimizin bahçelerine ulaşarak çalışabilmesi için her türlü destek sağlandı. Valimiz Aydın Baruş ve İl Pandemi Kurulu da sıkıntılarımızı çözüme ulaştırdı. Salgın döneminde kentte tarım sektörü ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadı. Kent, tarım şehri olma yolunda cazibe merkezine dönüştü. Bir taraftan 500 bin ton pancar üretimi gerçekleşiyor, diğer taraftan 100 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor.

Salgının bitmesinden sonra kuru kayısıya yoğun bir talep bekliyoruz. Şu an dünya genelindeki bütün raflar tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı, dolayısıyla kuru kayısıya yoğun talep bekliyoruz."

Ramazan Özcan, bereketli bir dönem beklediklerini ifade ederek, "Bu yıl hem üreticilerin fiyatlardan mutlu olduğu yani ürettiği ürünün hak ettiği değeri bulduğu bir dönem hem de tüketicinin çok daha kaliteli ve kalibresi yüksek bir ürünü tükettiği bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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