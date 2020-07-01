Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti

Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan internet kafeler ve elektronik oyun salonları bugün tekrar açıldı.

01.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:15

Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan internet kafeler ve elektronik oyun salonları bugün tekrar açıldı.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan internet kafeler ve elektronik oyun salonları yeniden faaliyete geçti. Bu kapsamda oyun salonları ve internet kafeler gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla hizmet verebilecekler. Normalleşme süreci kararlarına göre internet kafeler ve elektronik oyun salonlarına maskesiz girilemeyecek, içeride de maske çıkarılmayacak.

İnternet kafede maske çıkarılmayacak

1 Temmuz itibari ile internet kafelerin açıldığını ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde müşterileri içeri aldıklarını aktaran işletme sahibi Yaşar Özcan, "İşletmem korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalıydı. Bizim için sağlık çok önemlidir. 1 Temmuz itibariyle internet kafeler açıldı. İşletmemizde sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet veriyoruz. Müşterilerimize dezenfekte, maske ve diğer temizlik ürünlerini veriyoruz. Maskesiz müşterileri içeri almıyoruz. Oyun konsolunda oyun oynayan müşteriler gittikten sonra oyun aletlerini de dezenfektan yapıyoruz. Tedbirimizi almışız, taktir Allah'tandır" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Ali Metin Çakmak da korona virüs kuralları çerçevesinde oyun oynamaya gelen müşterilere, sosyal mesafe kurallarına nasıl uyulması gerektiğini anlattı.

Öte yandan 1 Temmuz itibariyle internet kafeler ve oyun salonlarının yanı sıra düğün salonları, sineme ve tiyatro salonları da faaliyet geçti.

Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı Haber
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Hadise Cenk Eren Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Alper Ulusoy Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Ak Parti Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Normalleşme sürecinde internet kafeler yeniden faaliyete geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 20:44:58. #1.15#
title