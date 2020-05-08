Normalleşme sürecinde halka açık alanlara yönelik "temizlik" kriterleri
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Normalleşme sürecinde halka açık alanlara yönelik "temizlik" kriterleri

Normalleşme sürecinde halka açık alanlara yönelik
08.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:25

Sağlık Bakanlığınca belirlenen normalleşme adımlarının atıldığı Kovid-19 pandemi döneminde uygulanacak tedbirler gereği uc¸ak, tren, otobu¨s, metro ve dolmus¸ gibi toplu ulas¸ım arac¸ları, gu¨nde en az 8 saatte bir su ve deterjanla temizlenecek

Rehberde, "Halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu" adı altında yer ve yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu, elektronik aletler, tuvalet, lavabolar ve yüzeyler, toplu taşıma araçları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni, hastane dıs¸ı tesislerde bulunan bir kis¸inin Kovid-19 tanısı alması halinde ortam dezenfeksiyonu konularında alınabilecek tedbirlere yer verildi.

Rehberde, Kovid-19'un esas olarak tükürük ve balgam ile bulas¸tığı, ayrıca hasta bireylerin o¨ksu¨rme-haps¸ırma yoluyla ortama sac¸tıkları damlacıklarla kirlenen yu¨zeylere, digˆer kis¸ilerin temas etmesi sonrasında ellerini agˆız, burun veya go¨ze go¨tu¨rmesiyle geçtiği vurgulandı.

Güncel Manşet

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