Normalleşme sürecinde halk pazarları boş kaldı Normalleşme sürecinin başlamasının ardından halk pazarlarında durgunluk yaşanıyor.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından halk pazarlarında durgunluk yaşanıyor. Fiyatlarda düşüş yaşansa da vatandaşların pazarlara ilgi göstermemesi dikkat çekiyor.

1 Haziran itibarıyla uzun süredir uygulanan korona virüs tedbirlerinin azaltılmasıyla vatandaşlar normal hayata geri dönmeye başladı. Buna rağmen kısıtlama döneminde vatandaşların alışveriş ihtiyacını karşılamak için akın ettiği halk pazarları boş kaldı.

Sabah erken saatlerde pazar yerlerine gelip tezgah açan esnaf azalan müşteri sayısından memnun değil. Ürün fiyatlarında gözle görünür şekilde düşüş yaşanmasına rağmen vatandaşların halk pazarlarına ilgi göstermemesi pazar esnafını düşündürüyor.

Öte yandan, pazar giriş çıkışlarında ise polis ekipleri maskesiz olan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA