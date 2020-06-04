Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde Gaziantep'te inen ilk yolcu uçağı, itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.

04.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde Gaziantep'te inen ilk yolcu uçağı, itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda yeniden başladı.

Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Anadolu Jet'e ait TK-7272 sefer sayılı yolcu uçağı 12.45'te Gaziantep Havalimanı'na indi.

Uçak, pistte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.

Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Haber
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Metin Bulut Rüştü Zorlu Adnan Menderes Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Tilbe Saran Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 15:28:19. #1.14#
title