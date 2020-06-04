Normalleşme sürecinde evde ve dışarıda dikkat edilmesi gereken 5 nokta
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Normalleşme sürecinde evde ve dışarıda dikkat edilmesi gereken 5 nokta

Generali Sigorta, normalleşmenin başladığı günümüzde evde, sosyal alanlarda ve işyerlerinde mutlak dikkat edilmesi ve ihmal edilmemesi gereken noktaları paylaştı.

Normalleşme sürecinde evde ve dışarıda dikkat edilmesi gereken 5 nokta
04.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:26

Evde önlemler

Koronavirüsün geleceği ile ilgili çok fazla sayıda tahmin bulunuyor. Virüs birçok yolla buluşmaya devam ediyor. Öncelikle yaşam alanlarında virüse karşı önlemleri gevşetmemek gerekiyor. Bu kapsamda mümkünse çok fazla ziyaretçi kabul edilmemesi, odaların sık sık havalandırılması, el ve yüz hijyeninin sağlanmaya devam edilmesi gibi önlemler tüm ev sakinleri için önemini sürdürüyor.

Bağışıklık sistemi

Normalleşme sürecinde de bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı beslenilmeye devam edilmeli, yeterince uyku uyumaya da özen gösterilmelidir.

Toplu taşıma araçları

Evden çıkmak zorunda kalınılan durumlarda mutlaka maske takılması ve özellikle de toplu taşıma araçlarında maske kullanımının ihmal edilmemesi gerekiyor. Dışarıdan eve gelindiğinde ise kıyafetler günlük olarak değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Çocuklara da normalleşmeye rağmen sürecin devam ettiği aktarılmalı, dışarıdan eve dönüşte hijyen kurallarına uymaları sağlanmalıdır.

Kapalı ve sosyal ortamlar

Uzun süre marketler ve alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlarda durulması da normalleşmeye rağmen bir risk faktörü. Mümkün olduğunca kapalı ortamlarda durulmamalı ve bu alanlarda gereken sosyal mesafeyi korumaya özen gösterilmelidir. Ayrıca kapalı ortamlardan eve dönüşte ayakkabılar kapı dışında bırakılmalı, bırakılamıyorsa evde balkonda ya da özel bir kapalı alanda tutulmalıdır.

İşyerleri ve servis araçları

Normalleşmeyle birlikte yarı zamanlı, dönüşümlü veya tam zamanlı olarak işletmeler faaliyetlerini sürdürüyor. İşyerlerinde mümkün olduğunca asansörler kullanılmamalı, sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmeli, tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmalıdır. Ayrıca servis araçlarında mutlaka maske ile seyahat edilmeli ve sosyal mesafe kuralı araçlarda da uygulanmalıdır.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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