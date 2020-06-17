Normalleşme sürecinde açılan Barselona plajlarında sosyal mesafe alarmı
İspanya'nın Barselona kentinde koronavirüs normalleşme sürecinde 2. aşamaya geçilmesinin ardından halk plajları yeniden açıldı.
17.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:41
İspanya'nın Barselona kentinde koronavirüs normalleşme sürecinde 2. aşamaya geçilmesinin ardından halk plajları yeniden açıldı. Polis, yoğunluk nedeniyle "turuncu alarm" vererek bazı plajlarda yönlendirmeler yaptı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com