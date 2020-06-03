"Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Uyarıların ardından bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Uyarıların ardından bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan seyrine dönüyor. Ertelenen tedaviler için yeniden tarih verilecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA