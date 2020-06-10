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Normalleşme süreci inşaat sektöründe beklentiyi yükseltti

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2020 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı.

Normalleşme süreci inşaat sektöründe beklentiyi yükseltti
10.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:20

Mayıs ayında, inşaat faaliyetleri korona virüsü pandemisi nedeniyle düşük seviyede devam ederken normalleşmeye dönük takvim ile birlikte endeks, önümüzdeki aylara yönelik beklentinin önemli oranda arttığını ortaya koydu. Beklentideki bu yükselişin yanında Güven Endeksi de kısmi bir yükselme sürecine girdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2020 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı. Rapora göre mayıs ayında Beklenti Endeksi'nde ciddi bir artış yaşandı. Nisan ayında faaliyette gerçekleşen daralma mayıs ayında da devam ederken Güven Endeksi'nin kısmi bir yükselme sürecine girdi.

Beklenti Endeksi'nde önceki yılın aynı ayına göre de ciddi bir artış söz konusu oldu. Normalleşme takvimi ile birlikte ekonomi genelinde ve inşaat sektöründe toparlanmanın başlayacağına ilişkin beklenti, endeksi yukarı çekmiştir. Henüz düşük düzeyde olmakla beraber sektörün güveninde de yükseliş söz konusudur. Bunlara rağmen korona virüsü pandemisi nedeniyle faaliyetteki düşük seviye, mayıs ayında da devam etti.

"Gayrimenkul sektörünü canlandırmak üzere başlatılan kampanyanın sektöre can suyu olacağına inanıyoruz."

Raporun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: "Normalleşmeye dönük takvim ile birlikte önümüzdeki aylara yönelik beklentimiz önemli oranda arttı. Beklentimizdeki bu yükselişin yanında Güven Endeksi de kısmi bir yükselme sürecine girdi. Bu beklenti ve güven düzeyinin ise mayıs ayında henüz faaliyetlerimize yansımadığını görüyoruz." dedi.

Kamu bankalarının açıkladığı yeni kredi paketlerine de değinen Yavuz Işık, "Normalleşmenin beklenen trendinde devam etmesi, istihdam ve gelir yaratmada beklenen ivmenin ortaya çıkması durumunda yılın ikinci yarısında düşük faizin inşaat ve dolayısıyla hazır beton sektörüne olumlu katkısının olmasını bekliyoruz. Kamu bankalarının açıkladığı yeni kredi paketleri ile birlikte kredili satışlarda bir hızlanma görülüyor. Gayrimenkul sektörünü canlandırmak üzere başlatılan kampanyanın sektöre can suyu olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

Ekonomi Manşet

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