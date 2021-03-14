Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

14.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:24

Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Tarihi kale pandemide geçilen normalleşme sürecince ziyaretçilerini ağırlamaya başladı 701 basamak çıkarak 226 metre yüksekten kentin seyrine doyumsuz manzarasını izlediler Korona virüsten (Covit-19) dolayı yaklaşık 1...

Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Tarihi kale pandemide geçilen normalleşme sürecince ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

701 basamak çıkarak 226 metre yüksekten kentin seyrine doyumsuz manzarasını izlediler

AFYONKARAHİSAR - Korona virüsten (Covit-19) dolayı yaklaşık 1 yıldan bu yana ziyaretçi sayısında gözle görülür şekilde düşüş yaşanan Karahisar Kalesi normalleşme süreci ile birlikte eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Hafta sonu Karahisar Kalesi güzel havanında etkisi ile yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

226 metre yüksekliği ile Anadolu'nun en yüksek kalelerinden biri olma özelliğini taşıyan Karahisar Kalesi uzun geçen pandemi döneminin ardından başlayan normalleşme süreci ile ziyaretçilerini tekrara ağırlamaya başladı. Güneşli havanın etkili olduğu kentte özellikle şehir dışından gelenler 701 basamak çıkarak kaleye ulaşıyor. Misafirler buradan yani 226 metre yükseklikten kendin seyrine doyumsuz manzarasını izliyor. Ziyaretçilerin çoğunluğunu şehir dışından gelenlerin oluşturması ise dikkatlerden kaçmadı. Kentin tam ortasında olan ve şehrin bakılan her noktasında görülebilen kale yüzyıllara meydan okumaya devam ederken, kente gelen ziyaretçilerine de 226 metre yükseklikle anında dikkatini çekmeyi başarıyor.

Öte yandan, kaleye gelen ziyaretçiler İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Kalenin tarihçesi

Afyonkarahisar Kalesi, MÖ.1350 yılında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında, Arzava Seferi'nde müstahkem mevki olarak kullanılmış ve Hapanuva adını almıştır. Kale, Bizans ve Selçuklular zamanlarında da önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Kalenin zirvesinde M.Ö.1200-700 tarihleri arasında Anadolu'da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine rastlanmakta olup, Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış birçok tapınma yeri ile 4 adet büyük sarnıç (su çukuru) bulunmaktadır. Surları, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı olan Mimar Bedrettin Gevhertaş tarafından 1235 yılında onarılmış, ayrıca kaleye küçük bir mescit ile yanına saray yaptırılmıştır. 1573'te Osmanlı Sultanı II. Selim'in emriyle Mahmut Bey tarafından burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarılmıştır.

Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Normalleşme süreci ile Karahisar Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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