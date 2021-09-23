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Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden doldu

Korona virüs pandemisi ile yaklaşık 2 yıldır evde kalan vatandaşlar normalleşme süreci ile birlikte yeniden sosyal hayata başladı.

AYDIN (İHA) - Korona virüs pandemisi ile yaklaşık 2 yıldır evde kalan vatandaşlar normalleşme süreci ile birlikte yeniden sosyal hayata başladı. Aydın'da normalleşme sürecinin başlaması ve okulların açılması ile ringler yeniden doldu.

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen Covid 19 vakasının ardından başlayan pandemi sürecinde evde kalan pek çok kişinin ciddi anlamda kilo aldığını belirten Aydın'daki Boks Antrenörü İbrahim Gürsoy, normalleşme süreci ile birlikte spor yapan kişilerin sayısının da arttığını belirtti. Son dönemlerde kadın erkek ayrımı olmaksızın insanların savunma sporlarına daha çok ilgi gösterdiğini belirten Gürsoy, özellikle hareket kısıtlılığının yoğun olduğu şehirlerde pek çok kişinin sağlık için spor yaptığını belirtti.

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için sağlıklı beslenmeden sonra en etkili yöntemin spor yapmak olduğunu belirten Hakan Başlık, "Maalesef toplumda sadece gençlerin spor yapacağı gibi yanlış bir algı var. 50 yaşındayım herhangi bir müsabakaya hazırlanmıyorum ama sağlık için spor yapıyorum. Spora ayrılan vakit insanın kendisine ayırdığı en değerli vakitlerden birisidir. Toplum olarak ailece okuma saatleri ve ailece spor saatleri düzenleyebilsek bir çok sorunun kendiliğinden çözüleceğine inanıyorum. Bunun yanında gerek öğrencilerde gerekse bilimsel çalışmalar yürüten kişilere hekimler spor yapmasını tavsiye ediyor. Çünkü bilimsel çalışmalara sporun dolayısıyla zindeliğin çok faydası var" diye konuştu. - AYDIN

Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden doldu

Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden doldu

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