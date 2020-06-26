Normalleşme süreci ile birlikte evlerde boya badana telaşı başladı Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme sürecine girilmesi ile yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de ev ve iş yerlerinde boya badana telaşı başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ve normalleşme sürecine girilmesi ile yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de ev ve iş yerlerinde boya badana telaşı başladı. Badana ustaları vatandaşların görsel güzelliğin yanı sıra boyanın virüse karşı temizlik amaçlı da yapıldığına dikkat çekerek, vatandaşların profesyonel boyacılarla çalışmasının ise zaman ve para tasarrufunu sağladığını belirttiler.

Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi ve yaz mevsiminin gelmesi ile kent genelinde boya, badana işleri de başladı. Vatandaşlar evlerini boyatmak için boya ve yapı malzemeleri satan iş yerlerinin yolunu tutarken, bir taraftan da badana ustalarının kapılarını çalıyor.

Denizli'de uzun yıllardır badana ustası olarak çalışan Ramazan Mardan, ev ve iş yerlerinin boya yapılmasının titizlik isteyen bir iş olduğunu kaydederek, pandemi süreci zamanında planlanan bütün boya ve badana işlerinin yaz dönemine sarktığını hatırlattı. İşlerinin bir anda yoğunlaştığını ve talebe yetişmede bazen zorluk çektiklerini vurgulayan Mardan, işlerin artmasında dolayı çoğu zaman gece yarılarına kadar mesai yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Mardan, "Virüsten sonra işler açılmaya başladı, bir yoğunlaşma başladı. İnsanlar virüs dolayısıyla biraz korktu ama ardından ev temizliğine önem vermeye başladılar. Talep baya yoğun, yetiştiremiyoruz. Yeri geliyor akşam 11-12'ye kadar, geceye kadar çalışıyoruz. Allah'ın izniyle işlerimiz açıldı, yoğunluk var, uzman ekiplerimiz ile yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Uzman yeterlilik belgesine dikkat edilmeli"

Boya badana işlerinin hassasiyet isteyen işler olduğunu ve herkese yaptırılamayacak kadar önemli olduğunu aktaran Mardan, boya işleri yapanlarda mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Mardan, "Boya yaparken ilk olarak ev temizliği, dairenin temizliği, duvar temizliği önemli bizim için. Uzman ekiplerimiz ile geliyoruz dairemize, eşyalarımızı tertemiz topluyoruz. Maskemizi, gözlüğümüzü ve eldivenimizi takıyoruz. En önemlisi eşyaların temizliğine dikkat ediyoruz. Boyada en önemli şey temizliktir. Ne kadar temiz çalışılırsa boya o kadar düzgün olur. Önce dairemize girdik, eşyalarımızı topluyoruz, maskeleme örtümüzü örtüyoruz. Sonra duvar, tavan, alçı tamiratlarımızı yapıyor yani işçiliğimizi sergiliyoruz, ardından boyamıza başlıyoruz. Bizim mesleki yeterlilik belgemiz var. Uzman personelimizin hepsinin var. Buna dikkat edilmesi önemli. Yeterlilik belgesi olması yeterli oluyor, o belgenin olması halinde usta olduğu belgelenmiş oluyor. Fiyat aralığı daireye göre değişiyor. Çok ucuz da iyi olmaz. Örnek veriyorum, bir daire 200-300 TL'ye boyanır diye direklere yazıyorlar, afişler bastırıyorlar. Ekipleri bilmeniz, tavsiye amaçlı olması önemli. Boyanın geri dönüşü yok. Boya ustalık isteyen bir iştir. Uzmanlık alanı herkesin ayrıdır." - DENİZLİ

Kaynak: İHA