Normalleşme süreci esnafı memnun etti
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Normalleşme süreci esnafı memnun etti

14.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:52

Normalleşme süreci esnafı memnun etti Esnaf ve vatandaşlar kurallara uyularak normalleşmenin devam etmesini istiyor Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covit-19) pandemesinde başlayan normalleşme süreci ile hafta sonu semt pazarlarının kurulması hem esnafı hem de vatandaşları memnun etti.

Normalleşme süreci esnafı memnun etti

Esnaf ve vatandaşlar kurallara uyularak normalleşmenin devam etmesini istiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covit-19) pandemesinde başlayan normalleşme süreci ile hafta sonu semt pazarlarının kurulması hem esnafı hem de vatandaşları memnun etti. Esnaf ve vatandaşlar kurallara uyularak zor sürecin geçileceğini ve eski günlere kavuşacaklarına inandıklarını da ifade ettiler.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan yerinde normalleşme kapsamında Afyonkarahisar'daki semt pazarları hafta sonu da kurulmaya başladı. Orta riskli iller arasında yer alan kentte hafta sonu semt pazarlarının kurulmaya başlaması hem pazar esnafını hem de vatandaşları memnun etti. Yaklaşık bir yıl aradan sonra kurulan semt pazarlarında gerekli tedbirler alınarak vatandaşların alış- veriş yapılması sağlanıyor. Yetkililer kurallara uyulduğu takdirde Afyonkarahisar'ın mavi renk yani düşük riskli iller arasına girebileceğini açıkladı.

Karardan esnaf memnun

Pazar esnafı, uzun bir aradan sonra semt pazarlarının kurulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pazar esnafı, esnaf olarak tüm kurallara uyduklarını vatandaşların da bu konuda hassas olmaları gerektiğini söyledi.

Pazarda alış veriş yapan vatandaşlarda kurallara uyarak alış veriş yaptıklarını söyledi.

Öte yanda semt pazarlarında ekiplerin de gün boyu denetimlerini sürdürnekleri dikkatlerden kaçmadı.

Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti
Normalleşme süreci esnafı memnun etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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