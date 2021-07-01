Normalleşme süreci başladı, yüzme havuzları ve kahvehaneler açıldı

Kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabıyla birlikte sinema salonları, yüzme havuzları ve kahvehaneler açıldı.

Kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabıyla birlikte sinema salonları, yüzme havuzları ve kahvehaneler açıldı.

Geçen hafta gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşmede üçüncü etaba geçileceğini ifade etmişti. Türkiye'de kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabı bugün itibarıyla başladı.

1 Aralık 2020'den bu yana kapalı olduklarını söyleyen Kalaba Spor Tesisi sorumlusu Özcan Akbulut, "Her türlü hazırlığımızı yapmış durumdayız. Bundan sonraki süreçte elimizden gelen özveriyi pandemi kuralları çerçevesinde, hijyen kurallarına ve maske mesafe kurallarına da uyarak hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Havuza serinlemeye gelen Mehmet Nezih İncegül, "Pandemi dolayısıyla eve tıkalı kalmaktan çok bunalmıştık. Sağolsun büyüklerimiz açtılar. 1 Temmuz'dan itibaren başladık. Ben buraya 3 senedir aboneyim. Hem temizliği hem de personelin güler yüzlülüğü olsun her yönden son derece memnunum. Titizliğe ve temizliğe çok önem veren biri olarak söylüyorum bunu. İlk başta galoş verdiler, şimdide artık şezlongların arası açılmış. Sıkıntı çıkartacak bir olay görmedim ben. Girişte HES kodumuzu, aşılarımızı da kontrol ettiler. Son derece güzel bir durum. İnşallah memleketimiz bu pis beladan kurtulacak" dedi.

Kahvehane işletme sahibi Okan Çağan ise, "Çok mutluyuz, aslında daha önce açılmasını bekliyorduk. Bizim gibi insanlar için en ucuz eğlence. Yaklaşık 14-15 aydır bekliyoruz. Şuanda insanlarda mutluluk belirtisi var, bunalmıştık hepimiz. Tam randımanlı çalışmamamıza rağmen iş kapasitemiz yüzde 300, yüzde 400 arttı. Dezenfektanımız var, kolonyamız var, maskemiz var mesafeyi de uygun tutuyoruz. Elimizden geldiği kadar içeri müşteri girmesine izin vermiyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı