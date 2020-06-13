Normalleşme 'sosyalleşme'ye dönüştü, Şanlıurfa'da vaka sayısı arttı
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Normalleşme 'sosyalleşme'ye dönüştü, Şanlıurfa'da vaka sayısı arttı

TÜRKİYE'de, koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci, Şanlıurfa'da sosyalleşme olarak algılanınca vaka sayısında adeta patlama yaşandı.

Normalleşme 'sosyalleşme'ye dönüştü, Şanlıurfa'da vaka sayısı arttı
13.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:16

TÜRKİYE'de, koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci, Şanlıurfa'da sosyalleşme olarak algılanınca vaka sayısında adeta patlama yaşandı. Son 10 gün içerisinde kentteki pozitif vaka sayısında ortaya çıkan tablo kent yöneticilerini tedirgin ederken, vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen şehrin sokak ve çarşılarında maske ile sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden yoğunluk oluşturuyor.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerindeki bazı mahalleler karantinaya alındı. Şehir dışından gelenlerle temas edilmesiyle pozitif vakaların ortaya çıktığı bölgeler izole edilerek, virüsün yayılımı kontrol altına alındı. Şehir merkezinde de tedbirler kapsamında yoğunluk oluşan bazı cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik güçleri kurallara uymayan çok sayıda kişiye de idari para cezası kesti.

NORMALLEŞME İLE ARTIŞ BAŞLADITürkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme planının devreye girmesinin ardından ramazan ayı ve bayramda tedbirlere uyan Şanlıurfalılar, birbirlerini ziyaret etmeye başladı. Normalleşme ile sosyalleşmenin başladığı kentte, 1 Haziran'dan itibaren rahatsızlanarak hastaneye başvuranların yapılan Covid-19 testleri de pozitif çıkmaya başladı. Son 10 günlük süreçte kente pozitif vakalarda yaşanan artışın tedirgin edecek boyuta ulaşmasının ardından İl Pandemi Kurulu da Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanarak, durum değerlendirmesi yaptı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kısıtlamaların olduğu dönemde vaka sayılarının ülke ortalamalarının altında seyrettiğine dikkat çekti. Vali Erin, 1 Haziran'da kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından Şanlıurfa'da pozitif vaka sayısının hızla yükseldiğini vurgulayarak, "İlk vakanın görüldüğü mart ayında normalleşme sürecinin başlamasına kadar Şanlıurfa'da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.137 NOKTADA KARANTİNA UYGULAMASIKoronavirüs tablosunun riskli boyuta ulaştığı Şanlıurfa'da, kontrollü sosyal hayatın başladığı 1 Haziran tarihinden bu yana 137 noktada karantina uygulaması başlatıldı. Kırsal bazı mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki çok sayıda noktada başlatılan karantina uygulaması kapsamında, burada yaşayan binlerce kişi 14 gün süreyle gözlem altına alındı. Karantina uygulanan mahalle ve binalarda da güvenlik güçleri görevlendirilerek giriş ve çıkışlar engellendi. Karantina uygulamasının sürdüğü bölgelerde yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILIYORRisk altındaki Şanlıurfa'da artan pozitif vaka sayıları tedirginlik oluştururken, vatandaşlar ise duruma aldırış etmemeye devam ediyor. Kentin simgesi olan Balıklıgöl ile çarşıların bulunduğu Haşimiye bölgesine öğle saatlerinden itibarin adeta akın eden binlerce kişi sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Cadde, sokak ve çarşılarda dip dibe yürüyenlerin büyük bölümünün maske takmaması da dikkat çekti.VAKA ARTIŞININ NEDENİ ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERBirçok vatandaş, artan pozitif vakaların nedeninin ise kontrollü sosyal hayatın başladığı 1 Haziran'dan itibaren farklı kentlerden gelenlerden kaynaklandığını ileri sürdü. Vatandaşlar, salgın döneminde kentte olumsuz tablo olmadığını ancak 1 Haziran'dan itibaren yoğun insan sirkülasyonu ile şehre gelenlerin virüs yayılımına yol açtığını ileri sürerken, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması noktasına dikkat edilmemesinin vaka artışının nedenleri arasında yer aldığını kaydetti.Kentin simgesi olan Balıklıgöl bölgesindeki çarşılarda dükkanı bulunan esnaf da kendilerince önlem almalarına rağmen vaka sayısının arttığını, uyarılarına rağmen insanların sosyal mesafeye uymadığını belirterek; haftanın belirli günlerinde yoğunluğu azaltmak için çarşı bölgelerinin kapatılmasını istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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