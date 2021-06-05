Normalleşme sonrası kuyumcularda yoğunluk başladı
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Normalleşme sonrası kuyumcularda yoğunluk başladı

Normalleşme sonrası kuyumcularda yoğunluk başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kademeli normalleşmeyle birlikte düğün ve nikah işlemlerinin önünün açılmasının ardından kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kademeli normalleşmeyle birlikte düğün ve nikah işlemlerinin önünün açılmasının ardından kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kuralları çerçevesinde belli kurallarla düğün ve nikah merasimlerinin yapılabileceğinin duyurulmasının ardından kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, kuyumcularda yoğunluklar oluşturdu. Malatya'daki kuyumcu esnafları, normalleşme süreci ile birlikte düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıkları nedeniyle yoğun bir döneme girerken, artan altın satışlarından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

"Kuyumcularda alış-veriş arttı"

Malatya'da kuyumcu esnaflarından Engin Temizer, korona virüs salgını durgunluğundan her sektörde olduğu gibi kuyumcuların da etkilediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonra yaptığı normalleşme açıklamasıyla biraz hareketlik başladı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıklarına başladı. Dolayısıyla kuyumcularda da alış veriş arttı" diye konuştu. - MALATYA

Normalleşme sonrası kuyumcularda yoğunluk başladı
Normalleşme sonrası kuyumcularda yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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