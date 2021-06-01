Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
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Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Ekonomi

Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs salgını nedeni ile uzun zamandır kapalı olan gıda sektöründeki birçok işletme, bugün büyük bir mutlulukla tekrar salonlarına müşteri kabul etmeye başladı.

Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

DİYARBAKIR - Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs salgını nedeni ile uzun zamandır kapalı olan gıda sektöründeki birçok işletme, bugün büyük bir mutlulukla tekrar salonlarına müşteri kabul etmeye başladı.

Diyarbakır'da, uzun süredir müşteri kabul etmeyip paket servisi olarak hizmet veren esnaf, yeni normalleşme süreci ile birlikte iş yerlerini müşterilerine açmaya başladı. Uzun bir sürenin ardından büyük bir heyecanla işlerinin başına dönenen işletmeciler ve çalışanlar salonlarında müşterilerini ağırlayıp masaya servis yapabilecek olmalarının sevinciyle güne başladı. Gelecek günlerin daha parlak olması temennisinde bulunan esnaf Engin Özbaş, "Uzunca bir süredir paket ve gel al git servisi yapıyorduk, böyle bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorduk. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu sabah bütün hazırlıklarımızı tamamladık, müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. İnşallah işlerimiz böyle devam eder, eskiden olduğu gibi yine aynı ortamı yakalamayı temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak" dedi.

Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı
Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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