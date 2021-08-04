Normalleşme sonrası en çok izlenen filmler belli oldu

2020 yılından itibaren Kovıd-19 tedbirleri kapsamında sinema salonları faaliyetlerine de ara verilirken, Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla 773 bin 392 seyirci ile en çok izlenen film Hızlı ve Öfkeli 9 oldu.

2020 yılından itibaren Kovıd-19 tedbirleri kapsamında sinema salonları faaliyetlerine de ara verilirken, Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla 773 bin 392 seyirci ile en çok izlenen film Hızlı ve Öfkeli 9 oldu.

Ajans Press'in, Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, normalleşme sonrası sinema istatistikleri belli oldu. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla 1 milyon 782 bin 296 seyirci ağırladı. 773 bin 392 kişi ile en çok izlenen film ise Hızlı ve Öfkeli 9 oldu. İkinci sırada 322 bin 564 izleyici ile Black Widow yer alırken, üçüncü sırada 122 bin 742 izleyici ile Korku Seans: 3 Katil Şeytan, dördüncü sırada 84 bin 728 izleyici ile Sessiz Bir yer 2, beşinci sırada ise 66 bin 684 izleyici ile Arınma Gecesi: Sonsuza Dek yer aldı. Normalleşme sürecinin başladığı temmuz ayından itibaren 31'i yeni olmak üzere toplam 53 film çıktığı gözlendi.

İLK 10 FİLMDEN SADECE 2'SİNİ YERLİ YAPIMLAR OLUŞTURDU

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne sinema ile alakalı basında çıkan haber adedi 67 bin 609 olarak görüldü. Aynı dönem içinde sadece sinema salonları ile alakalı çıkan haber adedi ise 3 bin 34 oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların Kovıd-19 tedbirleri kapsamında kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer alırken, Türkiye'de en çok izlenen Hızlı ve Öfkeli 9'unda sürekli ertelenmesi medyanın gündeminde yer edindi. Hızlı ve Öfkeli 9'un yazılı basın ve online mecra olmak üzere hakkında çıkan bu yılki toplam haber sayısı ise 827 olarak kaydedildi. Öte yandan normalleşme sonrası, en çok izlenen ilk 10 yapımın sadece 2'sini yerli filmler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı