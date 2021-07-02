Normalleşme seyahat trafiğini artırdı
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Normalleşme seyahat trafiğini artırdı

Normalleşme seyahat trafiğini artırdı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Enuygun, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte uçak bileti satışlarında yüzde 115, otobüs biletlerinde yüzde 324, konaklamalarda ise yüzde 381 artış yaşandığını bildirdi.

Enuygun, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte uçak bileti satışlarında yüzde 115, otobüs biletlerinde yüzde 324, konaklamalarda ise yüzde 381 artış yaşandığını bildirdi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ve şehirlerarası arası seyahat kısıtlamasının tamamen kaldırılması ulaşıma talebi de artırdı.

Yasakların kalkmasıyla uçak, otobüs ve otel biletlerine yoğun ilgi yaşandı. 1 Temmuz haftasında önceki haftaya göre uçak bileti satışlarında yüzde 115, otel rezervasyonlarında yüzde 381, otobüs biletlerinde ise yüzde 324 artış meydana geldi.

Uzun süredir tatil hayali kuranlar da seyahat planlarını yapmaya başladı. Arama verilerinde de ciddi artış gerçekleşti. Önceki haftaya göre uçak bileti aramaları yüzde 115, otobüs bileti aramaları yüzde 186, otel aramaları ise yüzde 170 arttı.

Uçak seyahatlerinde en çok arama yapılan şehir İstanbul olurken, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında ise Antalya ilk sırada yer aldı. Otel rezervasyonu aramalarında ise Türkiye'nin tercihi Antalya'dan sonra Muğla, Aydın, Balıkesir ve İstanbul oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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