Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü kara kara düşünüyor
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Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü kara kara düşünüyor

Korona virüs salgını nedeniyle 90 gündür çalışamayan düğün sektörü esnafı, Cumhurbaşkanlığına 10 maddenin yer aldığı bir öneri mektubu göndererek sorun ve taleplerini bildirdi.

Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü kara kara düşünüyor
29.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:26

Korona virüs salgını nedeniyle 90 gündür çalışamayan düğün sektörü esnafı, Cumhurbaşkanlığına 10 maddenin yer aldığı bir öneri mektubu göndererek sorun ve taleplerini bildirdi.

Pandemi nedeniyle 90 gündür faaliyet gösteremeyen düğün sektörü esnafının bağlı olduğu Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ), Cumhurbaşkanlığına 10 maddenin yer aldığı öneri mektubu gönderdi. Salonları açamadıkları için kara kara düşünen sektör temsilcileri tarafından hazırlanan öneri mektubunda, sektörün 1-15 Haziran tarihleri arasında açılma talebi olduğu belirtilerek, sektör esnafının mağduriyeti maddeler halinde anlatıldı. DÜSOİŞ, hazırladığı öneri mektubunu bugün PTT aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

"Çok mağduruz"

DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, düzenlediği basın toplantısında öneri mektubunun detaylarını ve esnafın pandemi sürecini anlattı. Ay, "Dünkü genelgede ismimiz çıkmadı. Cumhurbaşkanımıza öneri mektubumuzu ilettik bugün postaya verdik. Talep mektubumuzda kısaca bahsettik. Sektörümüzün problemlerini anlattık. Bu şekilde devam ederse kaçak düğünlerin olacağından bahsettik. Büyük illerde hemen hemen kısıtlama kalktı. Kaçak düğünler olabilir. Bizim düğün salonlarımızda düğün yapılırsa bizler her şeyi kontrol altına alacağız. Ateşler ölçülecek, maskeler verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Pandemi kurulunun, bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın, valiliklerin istekleri varsa yerine getireceğiz. Bizler kurallar dahilinde çalışan firmalarımız. Düğün saloncuları gerçekten çok mağdur. Bağlı sektörler de bizim yüzümüzden mağdur oldu" dedi.

En önemli sıkıntılarının biriken kiralar ve günü gelen çekler olduğunu kaydeden Ay, "Önümüzde yine ödeme zamanı gelecek olan kredilerimiz var. Gerçekten mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış sürecinin bir an önce belirlenmesini, gelin damat adaylarının, saloncuların kendilerine yön verebilmesi lazım. Bu yönde hükümetimizin yardımlarını esirgemeyeceğinden eminim" diye konuştu.

"1-15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var"

Öneri mektubuna değinen Barış Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığımıza sunduğumuz talep mektubunda mücbir sebeple kapatılan esnafa, saloncularımıza, organizasyonculara, nakdi yardım talebimiz var. Salgın süresi boyunca hizmetlerde kullandığımız yiyecek ve İçeceklerde ÖTV'nin kaldırılması var. Salgın döneminde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesini talep ediyoruz. Mücbir sebeple kapalı olan esnafımızdan tabela vergisi, KDV, çevre temizlik vergisi ve işgal vergisi gibi ödemelerin alınmaması, vergi, SSK, Bağkur prim borçlarının 1 yıl ötelenmesi bu dönemde esnafın kapalı olduğu dönemde kira desteği talebi var. Sektörümüzün acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var. Devletimizin koyacağı tüm kurallara uyacağız. On numara şekilde düğünler yapılacak." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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