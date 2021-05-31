Normalleşme kararları nelerdir? 31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı tüm normalleşme kararları açıklandı mı?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Normalleşme kararları nelerdir? 31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı normalleşme kararları açıklandı mı? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, normalleşme kararları nelerdir? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi. Peki, Normalleşme kararları nelerdir? 31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı normalleşme kararları açıklandı mı?

TÜM NORMALLEŞME KARARLARI

- Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için 22 ile sabah 5 arasında uygulanacak. Hafta sonu ise Cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama günleri, vaka ve vefat sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

- Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masaya servis, 24'e kadar da paket servis olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21.00 arasında çalışacak. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecek.

- Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

- Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecek.

- Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

- Kamuda süreç devam edecek.

- Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

31 MAYIS PAZARTSİ KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık. 19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES'E TEBRİK

19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik. Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.

OTOYOL PROJELERİ

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

FİLYOS LİMANI HİZMETE AÇILIYOR

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

"KATETMEMİZ GEREKEN ÇOK MESAFE VAR"

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için katetmemiz gereken daha çok mesafe var.

POLONYA'YA İHRAÇ EDİLEN SİHA'LAR

Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.

27 MAYIS DARBESİ

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü münasebetiyle eski adıyla Yassı ada, milletimizin verdiği adıyla yaslı ada ve bizim dönüştürdüğümüz Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda bir araya geldik.

TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞI

Cuma günü milletimizin 150 yıllık hayali olan Taksim Camii'nin açılış törenindeydik. Şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediyesi olarak şehrin siluetindeki yerini almıştır. Birileri bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı veyahutta bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Eyüp Sultan'ı görebilir. Bunlar bizim için tabii ki sembol eserler. Onlar o asırların sembol eserleriyle işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya dikilmesi 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması, oradan tüm İstanbul'u bütün güzelliklerini seyredebilme imkanını vermesi bu devrin sembol eserlerinden bir tanesidir.

Taksim Camii'nde dile getirilen rahatsızlığın gerisinde güçlü Türkiye'nin ayak seslerinden duyulan korku vardır. Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi seçkin yerine çıkartarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞI

Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan yeni bir sembol olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Çamlıca'nın eski halini bilenler yeni halinin şehrimize kattığı güzelliği çok daha iyi takdir edecektir. İstanbul Boğazı'nın silueti bu bölgede yepyeni çehreye kavuşmuştur.

"SPORCULARIMIZIN HEYECANINI PAYLAŞTIK"

Fethin 568. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Okçuluk Müsabakasına katılan sporcularımızın heyecanını video konferans yoluyla paylaştık. İstanbul'un fethinin 600. yıldönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.

Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah 1 asır sonra Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz.

"SALGINLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini ciddi kayıplara maruz kalmamasında büyük katkısı olmuştur. Türkiye, dünyada milli gelirine oranda halkına destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G-7 ülkeleri arasında Çin'in ardından yer alması bir şeyler ifade ediyor. Yatırımların devam ettiğinin önümüzdeki dönemde üretim ve istihdamın daha da artacağının kanıtıdır. Ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3400 proje ile 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur.

AŞILAMA PROGRAMI

Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. İnşallah yıl sonu bitmeden kendi aşımıza kavuşmuş olacağız. Biontech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan aşıların Haziran ayında ülkemize getirilmesi için yoğun hazırlık içindeyiz. Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizin de vaka sayılarının seyri için Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde ilerlemektedir. Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımızın olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pekçok kişi üzerinde açtığı faaliyetleri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın öğretimin yanında psikolojik etki yarattığını iyi biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz.