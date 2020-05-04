Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya...

Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya...
04.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:52

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen ülke olan İtalya'da 10 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetiliyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen ülke olan İtalya'da 10 Mart'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetiliyor. "Virüsle birlikte yaşama evresi" denilen "ikinci aşamada" 4 milyon kişi işbaşı yapacak, insanların dolaşım özgürlüğü kısmen artacak.

İlk koronavirüs vakasının 20 Şubat'ta, ilk ölümün de 21 Şubat'ta kayıtlara geçtiği İtalya'da bugün itibariyle 28 bin 884 ölüm ve 210 bin 717 vaka bulunuyor. Salgının en ağır evresinde günlük can kaybı sayısının 900'ü aştığı ülkede son olarak dün açıklanan veriler, günlük ölüm sayısının 174'e düştüğünü gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında karantina tedbirlerinin uygulandığı ilk ülke olan İtalya'da sekiz haftadır, ekonomik faaliyetler ve vatandaşların dolaşım özgürlüğü büyük ölçüde sınırlandırılmıştı.

Bugünden itibaren ise üretim, inşaat ve toptan satış sektörleri başta olmak üzere bazı işletmeler yeniden açılacak, 4 milyondan fazla çalışan işbaşı yapacak.


haberler.com/haber/2020/05/04/normallesme-italya-koronavirus-sonrasi-kisitl-2-13186400_o.jpg"/>


Restoran ve kafeler paket servis için açılıyor

Restoranlar, kafeler bu aşamada henüz yalnızca paket servis için açılabilecek ve sınırlı sayıda müşteriye, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak hizmet verebilecek.

Restoranların 1 Haziran'da tam olarak açılması planlanıyor ancak hükümet kaynakları, salgın eğrisinde olumlu gelişmeler görülürse bu tarihin öne çekilebileceğini belirtiyor.

21 Mart'tan bu yana kapalı olan parklar ve bahçeler de bugünden itibaren halkın erişimine açılacak. Bugüne kadar insanların yalnızca evlerinin yakınında açık havada spor yapmasına izin veriliyordu.

Başkalarıyla görüşmede tartışma yaratan şartlar

Bölge içindeki seyahatlere getirilen kısıtlamalar da kısmen hafifletiliyor.

Bugüne kadar yalnızca iş, sağlık ya da zorunlu ihtiyaç hallerinde seyahate izin veriliyordu. Bugünden itibarense akraba ziyaretlerine de belli kurallar dahilinde izin verilecek. İkinci aşama kuralları içinde en çok tartışılan bu madde oldu.

Hükümet, gruplar halinde olmamak kaydıyla "altıncı göbeğe kadar akrabaları" ziyarete onay verdi. "Sabit duygusal ilişki" içinde olanlar da bu kapsama dahil edildi.

Ancak arkadaşların ya da "sabit olmayan" ilişki yaşayanların görüşmesine izin verilmemesi büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Kilise ayinleri gibi dini törenlere hala izin verilmezken cenaze törenleri en fazla 15 aile üyesinin katılımıyla yapılabilecek. Cenaze törenlerinin mümkünse açık havada, güvenli mesafe ve maske kurallarına uyarak yapılması öngörülüyor.

Okullarsa Eylül'e kadar açılmayacak.

Sporcuların antrenmanlara dönmelerine izin verilirken, futbol ligleri gibi şampiyonaların yeniden başlayıp başlamayacağı henüz kararlaştırılmadı.


haberler.com/haber/2020/05/04/normallesme-italya-koronavirus-sonrasi-kisitl-3-13186400_o.jpg"/>


Başbakan'dan sorumluluk çağrısı

Bu kurallarla girilen 2. aşamada, ekonomi ve hareketliliğin limitli de olsa canlanması bekleniyor. Başbakan Giuseppe Conte, bu dönemde virüsün yayılması için daha fazla fırsat çıkacağını vurgulayarak halktan "daha da fazla sorumluluk duygusuyla" hareket etmelerini istedi. Conte, dün akşam Facebook'a yazdığı mesajda "Ülkenin geleceği, daha önce hiç olmadığı kadar bizim ellerimizde" dedi. Başbakan halktan maske, hijyen ve insanlar arası mesafe gibi kurallara riayet etmelerini istedi.

Bugünkü gazeteler de Conte'nin bu sorumluluk çağrısına ve 2. aşamada salgının yayılmayı hızlandırması halinde tedbirlerin tekrar sıkılaştırılabileceği uyarılarına yer verdi. Haber ve yorumlarda, 2. aşamanın "normale dönüş" anlamına gelmediği vurgulandı.

Corriere della Sera, "Sorumluluk vakti" manşetiyle çıktı.

La Repubblica, hükümete danışmanlık eden teknik heyetin "Virüs dönerse, kapatırız" sözlerini başlığa taşırken, Il Messaggero "İtalya testte" ve Il Giorno gazetesi de "İtalyanlar çıkın ama kafanızı kullanın" başlıklarını attı.


haberler.com/haber/2020/05/04/normallesme-italya-koronavirus-sonrasi-kisitl-4-13186400_o.jpg"/>


Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya...
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haber
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haber
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haber
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Haber
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'ı terleten şaka Haber
Acun Ilıcalı'dan Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'ı terleten şaka
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Bülent Ersoy Gülşen Yüksel
Spor Neymar Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Normalleşme: İtalya koronavirüs sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasında ikinci aşamaya... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:01:59. #1.15#
title