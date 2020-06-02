Normalleşme ile Takoran vadisinde sezon başladı Normalleşme ile Takoran vadisinde sezon başladı Korona virüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi yaz sezonu başladı.

Normalleşme ile Takoran vadisinde sezon başladı

ŞANLIURFA - Korona virüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi yaz sezonu başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, eşsiz manzaraları, kanyonları, piknik ve kamp alanlarıyla saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi, bir Haziran'da yasakların kalkmasıyla beraber ziyaretçilere açıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların ekonomisine de büyük katkısı bulunan, Takoran vadisine gelen ziyaretçiler teknelerle tur düzenleyerek, vadinin eşsiz manzaralarını görme şansı yakalıyor. Doğa ve su sporları tutkunları içinde büyük olanaklar bulunan Takoran Vadisinde bulunan kanyonlarda ziyaretçiler, geceleri çadır kurarak kamp kurup, su sporları da yapabiliyor.

İlk grup Diyarbakır'dan

Tokaran Vadisi yaz sezonunu açılışını İlçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Fırat Gezginler Kulübü davetlileri olarak, vadiye gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bir grup doktor ve akademisyen vadide bulunan Şelale Kanyonunda kamp kurarak, halay çekti, gönüllerince eğlendi. Kanonlarla tur atan ziyaretçiler, güvenlik önlemlerini alarak yüzdü. Şelale kanyonunda çadır kurup, gece de kalan ziyaretçiler, Takoran vadisine hayran kaldı. Pandemi salgını nedeniyle bu sene sezonun geç açıldığını belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Bir Haziran itibariyle yasakların kalkmasıyla beraber, Fırat Gezginler Kulübü olarak, ilk etkinliğimizi gerçekleştirerek, Takoran Vadisi sezonunu açtık. Bugün Diyarbakır'dan gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerini misafir ettik, onlarla birlikte ilk kampımızı kurarak sezonu başlattık. Tüm doğa severlere hayırlı olsun diliyorum. Pandemi yüzünden uzun zamandır özlüyorduk bu gibi etkinlikleri, sabırla kurallara uyduk ve yasakların kalkmasıyla birlikte etkinliklerimize start verdik. Tüm doğa severleri bizler Takoran Vadisine bekliyoruz" dedi

Akçalı yerel işletmecilerin yavaş yavaş teknelerle hizmet vermeye başladığını ama yeteri kadar yatırım yapılmadığı için bir çok eksikliğin olduğunu vurgulayarak," Buraya gerek Valiliğin, Büyükşehrin, Siverek Belediyesinin ve kaymakamlığın buraya biraz daha yatırım yapmaları lazım. Kanyonlarda lavaboların, tuvaletlerin, duş kabinlerin, veya kamp yapılacak, kampik alanların biran önce hazırlanmaları gerek ki, buraya çok daha rahat turizmi acentelerinin rahatlıkla insanları buraya getirip pazarlayabilsin. İnsanların bu saklı Cenneti keşfedebilsin" ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin bir çok şehrini ve Avrupa'nın birçok ülkesini gezdiğini ama Takoran vadisi ve kanyonları gibi harika doğa alanlarını görmediğini söyleyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlyas Yolbaş,"Burası bir harika, kamp alanları, su sporları gibi bir çok faaliyet burada yapılabilir. Burası özelikle aileler kendi çocuklarıyla rahatlıkla gelip kalabilir. Beş yıldızlı otellerde gidip tatil yapacaklarına, çocuklarıyla gelip buralar da kamp yapsalar, çocuklarını doğaya alıştırırlar. Burası da doğayla iç içe olan mükemmel bir ortam" ifadelerini kullandı

Yatırım eksik

Takoran Vadisi çok güzel olduğunu ama yeterince yatırım yapılmadığına dikkat çeken İlyas Yolbaş," Örneğin çadır kurmak için düz alan bulmakta zorlandık, yine aileler geldiğinden, özelikle bayanlar için ciddi lavabo eksikliği var, onun için acilen seyyar lavabolar yapılmalı. Birde buraların çok güzel tanıtımı yapılmalı, çünkü bir çok insan burayı bilmiyor. Örneğin biz Diyarbakır'dan burası için geldik, bildiğimiz için geldik, eminim ki tanıtımı yapıldığı taktirde insanlar buraya çok fazla gelecek. Bölge insanı Akdeniz'e gideceğine burayı tercih edeceğinden eminim" diye konuştu.

Kaynak: İHA