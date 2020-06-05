Normalleşme ile birlikte tüketiciler, eski alışkanlıklara geri dönmeye başladı Sahibinden.com 52,1 milyon kullanıcı, 395,8 milyon ziyaret sayısı ve 13,1 milyar sayfa gösterimine ulaştığını duyurdu.

Sahibinden.com 52,1 milyon kullanıcı, 395,8 milyon ziyaret sayısı ve 13,1 milyar sayfa gösterimine ulaştığını duyurdu.

Sahibinden.com'dan yapılan yazılın açıklamaya göre, koronavirüs sürecinde geçilen yeni normalleşme adımları ile birlikte tüketiciler, hızla eski alışkanlıklara geri dönmeye başladılar.

Google Analytics 2020 Mayıs ayı verilerine göre sahibinden.com, 52,1 milyon kullanıcı, 395,8 milyon ziyaret sayısı ve 13,1 milyar sayfa gösterimine ulaştı.

Son 2,5 aylık dönemi kapsayan veriler, Mayıs'ın son haftası ile karşılaştırıldığında kullanıcı hareketlerinin normalleşme dönemine uygun şekilde yükseldiğini ortaya koydu.

Son bir haftada sahibinden.com'da geçirilen süre yüzde 48 artarken, tüm zamanların en yüksek trafik rekoru ise 31 Mayıs'ta kırıldı.

Tüketicilerin salgınla birlikte yavaşlayan ev veya araç değişikliği gibi büyük kararları, yeniden canlanırken, son bir haftada en büyük ilgi artışı emlak kategorisinde görülürken, onu vasıta kategorisi izledi.

Emlak kategorisinde ilgi yüzde 70, daire alt kategorisinde ise yüzde 72 artarken, vasıta kategorisinde ise son 1 haftalık süreçte yüzde 35, otomobil alt kategorisinde yüzde 37'lik bir ilgi artışı gözlemlendi.

Son 1 haftada iş ilanları kategorisindeki ilgi yüzde 58 yükselirken, yardımcı arayanlar kategorisindeki ilgi yüzde 53 arttı.

Kaynak: AA