Normalleşme ile birlikte İstanbul Perde'de yoğunluk başladı
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Normalleşme ile birlikte İstanbul Perde'de yoğunluk başladı

Normalleşme ile birlikte İstanbul Perde'de yoğunluk başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'de ikinci kademe normalleşmenin başlamasıyla İstanbul Perde'de yoğunluk başladı.

Mardin'de ikinci kademe normalleşmenin başlamasıyla İstanbul Perde'de yoğunluk başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kademe normalleşmenin başlamasıyla perdelerini yenilemek isteyenler perdecilerin yolunu tuttu. 10 markaya ev sahipliği yapmasıyla müşteri memnuniyeti kazanan İstanbul Perde işletmecisi Hıdır Keren, "Kısıtlama sürecinin bitmesiyle herkes evini yenileme isteğiyle alışverişe çıktı. Perdeler evdeki güzel görüntüyü oluşturan ev eşyasından biri. Çok çeşide sahip olduğumuz için müşteriler bizi tercih ediyor" dedi. - MARDİN

Normalleşme ile birlikte İstanbul Perde'de yoğunluk başladı
Normalleşme ile birlikte İstanbul Perde'de yoğunluk başladı
Normalleşme ile birlikte İstanbul Perde'de yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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