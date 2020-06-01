Normalleşme döneminin ilk uçak seferi yapıldı ARİFE YILDIZ ÜNAL/SEFA ŞENGÜL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri bugün itibarıyla başladı.

ARİFE YILDIZ ÜNAL/SEFA ŞENGÜL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri bugün itibarıyla başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla ilk iç hat uçak seferi, İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirildi.

Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı "hijyen seti" dağıtıldı.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyahat sırasında hostesler koridorda dolaştılar, yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdiler. Su ise tek kullanımlık üstü kapalı bardaklarda ikram edildi.

Uçakta maskelerin çıkarılmasına izin verilmezken, yolcular tuvalete hostesleri bilgilendirerek gitti. Uçak içinde ayakta beklenmesine ise müsaade edilmedi.

Yolcular, uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından anonslarla yönlendirilerek bölüm bölüm indirildi. Uçaktaki koltukların arkalarında bulunan bölümlere ise dergi konulmaması dikkati çekti.

"Güvenli bir şekilde geldim"

Yolculardan Deniz Dellal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güvenli bir şekilde seyahat ettiklerini belirterek, uçağı beklerken gerekli önlemlerin alınmasının kendilerini rahatlattığını söyledi. Dellal, "Yolculuk boyunca güvenli bir şekilde geldiğimi söyleyebilirim." dedi.

Uçak içerisine numara sırasına göre alındıklarını ifade eden Dellal, "Bizleri uçağa koltuk numaralarına göre beşerli halde aldılar. Koltuk yanları boş bırakılmıştı. 2'li koltuklarda koltuk yanları, 4'lü koltuklarda ise her iki yolcu iki uçta olacak şekildeydi. İnişte de yine numara sırasına göre indik." diye konuştu.

Bir başka yolcu Kaancan Kandemir de yolculuk için tüm tedbirlerin alındığını ve sosyal mesafeye dikkat edildiğini ifade etti.

Uçak içerisinde sadece su ikram edildiğini anlatan Kandemir, uçağa biniş kartının alınması ve görevlilerin bagaj alımı esnasındaki kimlik kartı okutulma işleminin yolcular tarafından yapıldığını, böylece temasa yer bırakılmadığını söyledi.

Yalçın Demir ise yolculukta herkesin temkinli olduğunu ve herkesin kurallara dikkat ettiğini belirterek, "Tabii ki kurallara dikkat edilmesi gerekiyordu. Bu süreç içerisinde hem uçağa binerken hem de inerken herkes çok dikkatliydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA