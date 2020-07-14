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Normalleşme döneminde sporseverlerin %78'inin kapasite sınırlanarak seyircili tercih etti

Passo, Nisan ayında düzenlediği anketin yeni versiyonunu hazırladı, üyelerinin nabzını tuttu:

Normalleşme döneminde sporseverlerin %78'inin kapasite sınırlanarak seyircili tercih etti
14.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:33

Nisan ve Haziran ayının karşılaştırmasının yer aldığı anket sonuçlarından, sporseverlerin yüzde 78'inin kapasite sınırlanarak seyircili ya da seyircili maçları tercih ettiği, sanatseverlerin ise kapalı mekanlardaki sanat etkinliklerine oranla açık hava mekanlarındaki etkinliklere katılmayı daha çok güvenli buldukları sonucu çıktı.

Futbol maçlarına "hemen giderim" diyenlerin oranı artış gösterdi

Nisan ayında yapılan ankette sporseverlere sorulan "Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?" sorusuna katılımcıların yüzde 32'si "Koşa koşa giderim." yanıtını vermiş, "3-6 ay arasında kendimi güvende hissederim" diyenlerin oranı ise yüzde 29 olarak çıkmıştı. Normalleşme döneminde aynı soru sporseverlere tekrar soruldu. Katılımcıların yüzde 46'sı "Koşa koşa giderim" yanıtı verirken,"3-6 ay arasında kendimi güvende hissederim" diyenler yüzde 17 çıktı.

"Hemen giderim" diyenler Nisan ayında yüzde 32 oranında iken Haziran ayında bu oran yüzde 46'ya yükseldi. "Tedavi bulunsa bile uzun bir süre gitmeyi düşünmüyorum" diyenler yüzde 7 ile aynı kalırken, "Tedavi bulununca kendimi güvende hissederim" diyenler Nisan ayında yüzde 32 iken, Haziran'da yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Sanatseverler açık hava etkinliklerini daha çok özledi

Sanatseverlere sorulan açık hava mekanları ve kapalı mekanlardaki sanat etkinlikleri ile ilgili sorularda dikkat çeken detay, açık hava mekanlarına "Hemen giderim" diyenlerin Nisan ayına göre normalleşme döneminde artış göstermesi oldu. Nisan ayında yapılan ankette sanatseverlerin yüzde 16'sı açık hava mekanlarındaki sanat etkinliklerine "Hemen giderim." derken, Haziran ayında bu yanıtı verenlerin oranı yüzde 26'ya yükseldi.

İlk gidilecek sanat etkinliği: Konser

Katılımcılara yöneltilen, "Gitmeyi düşündüğün ilk sanat etkinliği hangisi?" sorusuna verilen yanıtlarda "Konser" cevabı açık ara önde geldi. Nisan ayında yüzde 37'lik kesim konserleri tercih ederken, normalleşme döneminde bu oran artarak yüzde 48'e yükseldi.

Festivaller yüzde 11'den yüzde 14'e; tiyatro ve stand-up gösterileri yüzde 20'den yüzde 23'e yükseldi. Müze, sergi ve atölye etkinlikleri de Nisan ayında yüzde 12'lik kesimin ilgisini çekerken, Haziran'da katılımcıların yüzde 29'u bu etkinlikleri beklediğini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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