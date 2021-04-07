Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı

Güzellik Uzmanı Sibel Kırbaş, pandemi sürecindeki ikinci normalleşme döneminde güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını belirterek, kalıcı makyaj taleplerinin arttığını söyledi.

Güzellik Uzmanı Sibel Kırbaş, pandemi sürecindeki ikinci normalleşme döneminde güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını belirterek, kalıcı makyaj taleplerinin arttığını söyledi. Özellikle tekrar ofis ortamında işe başlayan kadınların kalıcı makyaj yaptırmak istediğini kaydeden Kırbaş, güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Pia Beauty Face and Body'nin kurucusu Güzellik Uzmanı 32 yaşındaki Sibel Kırbaş, güzelliğe ve bakıma önem veren kadınların tercih ettiği kalıcı makyaj uygulamasına normalleşme döneminde talebin arttığını söyledi. Uzun süre evlerinde kalan insanların normalleşme kararlarının ardından güzellik merkezlerine akın ettiğini ifade eden Kırbaş, cilt bakımından lazer epilasyona kadar birçok güzellik uygulamasına olan talebin arttığına işaret etti.

"KALICI MAKYAJ EN ÇOK TALEP GÖREN PROSEDÜRLERİNDEN BİRİ OLDU"

Özellikle kalıcı makyaja yoğun bir talep olduğunu ifade eden Kırbaş, "Çalışan kadınların birçoğu artık normal çalışma düzenine geçti. Tekrar ofiste çalışmaya başlayan kadınlar, bakımlarına zaman ayıramadıkları durumlarda kalıcı makyaj yaptırmayı tercih ediyor. Hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayan kalıcı makyaj, normalleşme adımları ile en çok talep gören güzellik prosedürlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

Özellikle yoğun iş temposu ile çalışan kadınların günlük telaş içinde makyaj yapmaya zaman bulamadığını belirten Kırbaş, kalıcı makyajın hem estetik hem görünüm hem de zaman tasarrufu açısından önemli bir prosedür olduğuna işaret etti. Güzellik uzmanı, pandemi sürecinde bakıma ve güzellik uygulamalarına fazla gerek duymayan ya da sağlık riskleri sebebiyle bu tür uygulamaları erteleyen insanların normalleşme adımlarının ardından güzellik ve bakım planlarını tekrar hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Sibel Kırbaş, güzellik merkezlerinin aynı zamanda stres atılan sosyalleşme mekanları olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecindeki kısıtlamaların hafifletilmesi ile yoğunluk yaşıyoruz. Lazer epilasyon, kalıcı makyaj, bölgesel zayıflama ve cilt bakımı gibi uygulamalarda müşterilerimizden yoğun bir talep var. Özellikle de tekrar ofis ortamına giren birçok kadın kalıcı makyaj yaptırmak istiyor."

Her şart altında bakımlı olmak isteyen kadınlar arasında güzellik trendlerinden biri olan kalıcı makyajın temelde bir pigment enjeksiyonu olduğunu belirten Kırbaş, kalıcı makyaja ilişkin bazı püf noktaları da paylaştı. "Kalıcı makyaj uygulaması, doğru renk bulmakla başlar. Kişinin yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve beklentilerine göre bir planlama yapılmalıdır. Burada bilinenin aksine saç renginden ziyade cilt rengine odaklanmak gerekir." diyen Kırbaş, "Kalıcı makyaj temelde bir pigment uygulamasıdır. Mikropigmentasyon ya da uzun süreli kozmetik terapidir. Doğal pigmentleri cilde yerleştirmenin teknik sanatıdır" sözlerini kaydetti.

"KALICI MAKYAJ DOĞRU RENK BULMAKLA BAŞLAR"

Sibel Kırbaş, kalıcı makyajın birçok yönden avantajlı bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Kırbaş, şöyle devam etti; "Diğer güzellik prosedürlerinden farklı birçok avantaj barındıran kalıcı makyaj yüz bölgesinde problemli bölgelerin uzun süreli olarak kapatılmasını sağlar. Bu sebeple problemli alanlar tespit edilmeli ve yüzün altın oranına göre kişiye özel kalıcı makyaj tasarımı planlanmalıdır. Kalıcı makyajda gözlerin konumu, gözler arasındaki mesafe, kaş uzunluğu, burun ve çene yapısı gibi birçok faktör değerlendirilmelidir. Örneğin; seyrek kaş, kaş yapılarının farklı olması gibi sorunlar da kalıcı makyajla giderilebilir. Diğer faktörlere göre yapılacak kişiye özel değerlendirmelerden sonra yüz bölgesi yeni bir forma kavuşur."

Deneyimli güzellik uzmanı, kalıcı makyajın püf noktalarına ilişkin de şu bilgileri verdi; "Kalıcı makyaj uygulaması, doğru renk bulmakla başlar. Kişinin yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve beklentilerine göre bir planlama yapılmalıdır. Burada bilinenin aksine saç renginden ziyade cilt rengine odaklanmak gerekir. Bu faktörler değerlendirilerek kişiye özel pigment seçilmelidir. Renk tonunda bir eşitlik sağlandığında doğal bir görünüm elde edilebilir. Pigmentler steril iğnelerle cilde uygulanır. Buradaki önemli nokta, pigmentlerin organik ve alerjik testlerden geçmiş olmasıdır."

Güzelliğe ve bakıma önem veren kadınların hayatını kolaylaştıran bu uygulamanın kalıcı makyaj sertifikası sahibi uzmanlar tarafından yapılmasının önemini vurgulayan Sibel Kırbaş, şu bilgileri verdi: "Kalıcı makyaj kadınlar için önemli ve vazgeçilmez bir uygulama. Bu uygulama, alanında uzman kişilerce yapılmalıdır. Ayrıca, kullanılan malzemelerin kalitesi ve içeriği, hem sağlık hem de makyajın kalıcılığı için önemli bir faktördür. Farklı cilt yapılarına sahip kişilerin hem cilt yapılarına hem de beklentilerine uygun kalıcı makyaj yapılmalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı