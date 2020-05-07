Normalleşme Dönemi Çok Kötü Şekilde Sonuçlanabilir
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Normalleşme Dönemi Çok Kötü Şekilde Sonuçlanabilir

Normalleşme Dönemi Çok Kötü Şekilde Sonuçlanabilir
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Dünya genelinde alınan önlemlerle birlikte gözle görülür bir düşüş yaşayan yeni tip koronavirüs salgınının ardından ülkeler normalleşme dönemi için adımlar atmaya başladı.

Dünya genelinde alınan önlemlerle birlikte gözle görülür bir düşüş yaşayan yeni tip koronavirüs salgınının ardından ülkeler normalleşme dönemi için adımlar atmaya başladı. Buna karşın söz konusu süreçte alınacak önlemlerle ilgili bazı ciddi şüpheler mevcut.

Normalleşme Dönemi Salgını Tetikler mi?

Hükümetler tarafından alınan kararlarla birlikte belirli mekanlar tekrar faaliyete başlayacak. Bu noktada baş döndürücü soru ile yeni vakalarda yaşanabilecek olası bir artışın nasıl önleneceği olarak öne çıkıyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede girilecek mekanlarda ateş ölçümü yapılması planlanıyor. Nitekim ateş, yeni tip koronavirüsün en yaygın ve en erken semptomlarından birisi. Öte taraftan bu plan çekici gelse de yanlış bir güvenlik duygusu sağlaması muhtemeldir ve hatta bulaşma riskini ciddi oranda artırabilir.

Buna karşın söz konusu hastalığa yol açan SARS-CoV-2 semptomların başlamadığı kuluçka dönemi içerisinde de bulaşıcıdır ve bu durum bazı hastalarda iki hafta kadar sürebilir. Yani hiçbir belirti göstermeden hastalığı taşıyıp yaymak mümkün olacaktır. Öte taraftan hastaların yüzde 30 oranındaki kısmında hem kuluçka hem de hastalık sürecinin asemptomatik, yani belirti göstermeden, yaşandığı tahmin ediliyor.

Yani sıcaklık taraması ile sağlanması planlanan önlemlerin pek işlevsel olmayabileceği ve salgında tekrardan bir yükselişe yol açabileceği riski bulunuyor. Öte taraftan hasta kişiler tarafından alınabilecek ateş düşürücüler de bu taramanın doğru sonuçlar verememesine yol açabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sıcaklık taraması virüsle mücadele noktasında yeterli bir önlem olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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