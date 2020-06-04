Normalleşme başladı, Zerzevan Kalesi kapılarını ziyaretçilerine açtı
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Normalleşme başladı, Zerzevan Kalesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Normalleşme başladı, Zerzevan Kalesi kapılarını ziyaretçilerine açtı Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Zerzevan Kalesi, normal hayata geçiş kapsamında 1 Haziran itibari ile kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı Zerzevan Kalesi...

04.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:39

Normalleşme başladı, Zerzevan Kalesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Zerzevan Kalesi, normal hayata geçiş kapsamında 1 Haziran itibari ile kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun:

"Aralık sonuna kadar 300 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz"

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Zerzevan Kalesi, 1 Hazirandan itibaren kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı. Kalede korona virüs süreciyle kazılara verilen ara tekrar başlarken, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, aralık sonuna kadar 300 bin ziyaretçi ağırlayacaklarını söyledi.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Roma'nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi, yeniden düzenlenmiş yürüyüş parkurları, yönlendirme, bilgilendirme tabelaları, alanda görevli uzman arkeologları ile 1 Hazirandan itibaren ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gezilecek olan kalede vatandaşlar maske takarak tarihi alanı keşfedebilecek.

Kazı çalışmaları yeniden başladı

Kalede korona virüs salgınıyla birlikte kazılar tekrar başladı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, 2019'da 70 bini yabancı, 450 bin ziyaretçinin geldiğini belirtirken, aralık sonuna kadar 300 bin ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Doç. Dr. Coşkun, "Bu yıl korona virüs salgını olmasaydı 1 milyon ziyaretçiyi buraya bekliyorduk. Tabi bütün hazırlıklarımızı yaptık. 1 Hazirandan itibaren bütün ören yerleriyle birlikte Zerzevan Kalesini ziyarete açtık. Çalışmalarımızı tamamladık. Yürüyüş parkurlarını, bilgilendirme levhalarını tamamladık, şuan ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Tabi bununla birlikte pandemi süreci ve normalleşme sürecinin ortaya çıkmasıyla birlikte kazı çalışmaları da başlıyor. Şuanda ilk etapta temizlik çalışmaları yapıyoruz, 25 kişilik bir ekiple çalışıyoruz şuanda. Tamamen sosyal mesafeye uygun olarak ve maskelerle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Korona virüs ile ilgili bütün tedbirlerimizi hem kazı alanında hem de evimizde aldık ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. 1 Hazirandan itibaren Zerzevan Kalesi ziyarete açıldı ve biz aralık sonuna kadar 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle yurt içinden burada önemli bir ziyaretçi sayısının olacağını düşünüyoruz. Bu aratarak devam edecektir. Sonbaharda doruğa çıkacaktır. Kış aylarında da yine ziyaret edilen noktalardan birisi Zerzevan Kalesi olacak" dedi.

Ziyaretçi merkezi projelerini de tamamladıklarını belirten Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, bununla birlikte Safir tuzun katkılarıyla karşılama merkezi projesi çizildi ve kısa bir zaman içinde bu uygulamaya geçilecektir. Gelen ziyaretçilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak karşılama merkezi olacak. Hem ziyaretçiler için hem de çocuklara yönelik orada tasarım atölyeleri, uygulama alanları olacak. Hem çocukların hem de ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebileceği ve bütün ihtiyaçların karşılanabileceği bir ziyaretçi merkezi Zerzevan Kalesine yapılacak."

Normalleşme başladı, Zerzevan Kalesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Kaynak: İHA

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