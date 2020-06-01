Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı
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Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı

Türkiye'de korona virüs nedeniyle kapalı olan birçok iş yeri, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden hizmete açıldı.

Normalleşme başladı, 2 ton tatlı dağıttı
01.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:05

Türkiye'de korona virüs nedeniyle kapalı olan birçok iş yeri, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden hizmete açıldı. Malatya'da bir tatlıcı esnafı, bugünü bayram kabul ederek halka ücretsiz 2 tona yakın Diyarbakır Kadayıfı dağıttı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 2,5 ay önce tedbir amaçlı kapatılan pastane, kafeterya, restoran gibi birçok sosyal alan bugün normalleşme süreci kapsamında kontrollü olarak yeniden hizmete açıldı. Malatya'da da uzun süreden sonra yeniden kapılarını açan esnaflar, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmete başladı. Kentte yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren bir firma da bugünü esnafların bayramı kabul ederek halka ücretsiz Diyarbakır Kadayıfı dağıttı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun da katılımı ile tatlı ikramı gerçekleştirildi. 7 şubede aynı anda başlayan tatlı dağıtımında 15 bin porsiyon şeklinde toplamda 2 tona yakın kadayıf dağıtıldı. Firma yetkilisi Sedat Alpkıray, "Yaklaşık 3 aydır hem vatandaşlarımız hem esnaflarımız mağdurdu. Bugün itibariyle normalleşme süreci çerçevesinde biz de 1 Haziran'ı milat kabul edip tatlı ikramında bulunmak istedik. İnşallah bu virüs belası biran önce hem ülkemizi hem de dünyayı terk eder" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi sürecinde dünyanın her yerinde sıkı tedbirler alındığını belirterek, Malatya'da da bu önlemlere vatandaşların harfiyen uyduğunu söyledi. Bu süreçte esnafların ve sanayicilerin zorluklar yaşadıklarını ifade eden Sadıkoğlu, özellikle normalleşme sürecinde bugün bazı iş yerlerinin yeniden hizmete açılmasını kutlayan esnaflara teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 Mart tarihinden itibaren alınan bazı tedbirler kapsamında yiyecek ve içecek sektöründeki iş yerlerinin kapatıldığını anımsatarak, "Bugün, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme sürecinde bu sektördeki iş yerlerimiz kontrollü bir şekilde yeniden açıldı. Sedat Alpkıray kardeşimiz de bu noktada bugünü bayram sayarak halkımıza tatlı ikramında bulunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz, umarım bir an önce bu virüs hem Malatyamızı hem de Türkiyemizi terk eder" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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