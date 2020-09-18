Normalleşme anlaşması Mescid-i Aksa'da protesto edildi
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Normalleşme anlaşması Mescid-i Aksa'da protesto edildi

İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşması işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da protesto edildi.

18.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:11

İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşması işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da protesto edildi.

İsrail'in Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşması işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da protesto edildi. Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, anlaşmanın hem Filistin meselesine hem de Mescid-i Aksa'ya ihanet olduğunu vurgulayarak, 'İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan ülkeler haindir' yazılı pankart taşıdı. Filistinliler, 'Mescid-i Aksa sadece özgür insanlar için', ' Mescid-i Aksa yalnız değil' ve ' Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Mescid-i Aksa'ya ihanet etti' sloganlar attı.

Öte yandan İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşma, 3 gün önce ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı. Anlaşma, Filistin'de başta olmak üzere çeşitli ülkelerde büyük tepkilere neden olmuştu.

Hamad Alnajjar/ (İHA)

Normalleşme anlaşması Mescid-i Aksa'da protesto edildi

Kaynak: İHA

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